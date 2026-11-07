Potpredsejdnik SAD Džej Di Vens sve otvorenije gradi sopstveni politički identitet nakon poraza republikanaca na izborima za Kongres, dok se već spekuliše o njegovoj mogućoj kandidaturi za predsjednika 2028. godine.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki potpredsjednik Džej Di Vens promijenio je političku strategiju u završnici kampanje za međuizbore, sve manje govoreći o predsjedniku Donaldu Trampu, a sve više o pitanjima koja predstavljaju osnovu njegovog sopstvenog političkog programa, piše Rojters.

Dok su republikanci pokušavali da izbjegnu izborni poraz, Vens je počeo da se distancira od pojedinih najprepoznatljivijih politika američkog predsjednika, uključujući rat protiv Irana i deportacije migranata.

Prema analizi Rojtersa, koja je obuhvatila šest njegovih govora od republikanske konvencije u septembru, Vens je podršku republikanskim kandidatima gotovo isključivo obrazlagao kroz pitanja kojima se lično bavi.

Promjena strategije uslijedila je u trenutku kada su istraživanja javnog mnjenja pokazivala da pad popularnosti Donalda Trampa negativno utiče na izborne šanse republikanskih kandidata, koji su na glasanju u utorak izgubili kontrolu nad Kongresom.

Vens sve više ističe sopstveni politički program

Prema riječima dvije osobe upoznate sa strategijom potpredsjednika, promjena pristupa bila je namjerna.

Vens i njegovi savjetnici procijenili su da su ekonomski nacionalizam, uzdržanost u spoljnoj politici i javna bezbjednost teme koje imaju snažan politički potencijal i o kojima potpredsjednik može da govori s autoritetom.

Iako je Tramp prihvatio ove ideje kao dio svog pokreta MAGA, Vens se vremenom profilisao kao jedan od njihovih najistaknutijih zagovornika.

Izvor: X/@EdKrassen/Printscreen

Ovakav pristup predstavlja prvi nagovještaj načina na koji bi 42-godišnji potpredsjednik mogao da izgradi sopstveni politički put u trenutku kada republikanci počinju da razmišljaju o periodu nakon Trampa.

Vens još nije saopštio da li će se kandidovati za predsjednika 2028. godine, a Tramp zasad nije podržao nijednog potencijalnog kandidata.

Ipak, Vens se smatra jednim od glavnih mogućih pretendenata za republikansku predsjedničku nominaciju.

Pojedini republikanski zvaničnici smatraju da će njegov najveći izazov biti da zadrži značajan dio Trampovih birača, a da se istovremeno oslobodi političkog tereta koji nosi aktuelni predsjednik.

Rat protiv Irana kao uzrok izbornog poraza

Vens je u srijedu napravio još jedan značajan korak ka učvršćivanju sopstvenog političkog identiteta, objavivši neuobičajeno oštru analizu izbornog poraza republikanaca.

U objavi na društvenim mrežama okrivio je rat protiv Irana za neuspjeh svoje stranke i predstavio smjernice za njen politički oporavak.

Pozvao je na brzo okončanje sukoba, ističući da republikanci moraju da se usredsrede na pristupačnost osnovnih životnih troškova, preispitaju spoljnopolitičke odnose i temeljno promijene odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Izraelu.

Tramp je, s druge strane, zabrinutost Amerikanaca zbog visokih troškova života ranije nazvao „demokratskom prevarom“.

Rat protiv Irana pokrenuo je nakon dugotrajnog lobiranja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kojeg je potom podržao i na izborima u Izraelu.

Vensova objava predstavljala je prvi put da se američki potpredsjednik javno i nedvosmisleno založio za okončanje rata.

Ipak, tri osobe upoznate sa radom Bijele kuće i Vensovom komunikacijom navele su za Rojters da potpredsjednik time nije raskinuo političko savezništvo sa Trampom.

Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Zuma Press / Profimedia

Prema njihovim riječima, tadašnja šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajls unaprijed je bila upoznata sa sadržajem njegove objave.

Tramp je u petak promijenio rukovodstvo Bijele kuće, zamijenivši Vajls Stivenom Milerom, što ukazuje na mogućnost dodatnog zaoštravanja pojedinih politika administracije.

Američki predsjednik priznao je da je rat protiv Irana doprinio izbornom porazu republikanaca zbog rasta cijena goriva, ali je nastavio da brani odluku o pokretanju sukoba.

„Ne bih ništa uradio drugačije“, rekao je Tramp novinarima u srijedu.

Rojters nije uspio da utvrdi da li je predsjednik unaprijed znao za Vensovu objavu.

Trampov najstariji sin, Donald Tramp Mlađi, podržao je Vensove stavove na društvenim mrežama, kao i pojedini konzervativni saveznici.

Vens pokušava da oblikuje budućnost Republikanske stranke

Majkl Riči, republikanski strateg i nekadašnji savjetnik predsjednika Predstavničkog doma Džona Bejnera i Pola Rajana, ocijenio je da je Vensova poruka dodatno učvrstila njegov položaj kao mogućeg budućeg predvodnika američkih konzervativaca.

Prema njegovim riječima, Vens je primorao konzervativce da otvore raspravu o opravdanosti rata protiv Irana, ali i o osnovnim principima koje bi republikanski predsjednički kandidati trebalo da zastupaju 2028. godine.

„Previše je pojednostavljeno reći da on samo traži načine da se razlikuje od Trampa. Ovdje je riječ o tome da koristi uticaj koji mu pruža funkcija potpredsjednika kako bi određivao pravac političke debate“, rekao je Riči.

Vensovi predstavnici odbili su da komentarišu ove navode.

Predstavnici Bijele kuće uputili su Rojters na Trampove izjave iz srijede, kada je predsjednik rekao novinarima da razumije Vensovo viđenje izbornih rezultata.

Demokrate se, međutim, pripremaju da Vensa, ili bilo kog drugog republikanskog kandidata, na predsjedničkim izborima 2028. godine politički povežu sa Trampom, naročito ukoliko aktuelni predsjednik bude imao značajnu ulogu u izboru svog nasljednika.

„Postoji ozbiljan izazov u tome kako da se pozicionirate tako da budete konkurentni na opštim izborima, a da istovremeno pobijedite na stranačkim predizborima na kojima se od vas i dalje očekuje da se poklonite i poljubite prsten“, rekao je demokratski strateg Igor Volski.

Poraz republikanaca pogodio i Vensov politički ugled

Iako pokušava da izgradi sopstveni politički identitet, ni Vens nije izašao iz međuizbora bez političke štete.

Republikanci su izgubili u pojedinim saveznim državama u kojima je lično učestvovao u kampanji.

Neke od strategija koje je podržavao možda su čak doprinijele porazima republikanskih kandidata.

Među njima je i predizborna reklama republikanskog kandidata za guvernera Ohaja Viveka Ramasvamija, u kojoj je dovedeno u pitanje seksualno zlostavljanje koje je pretrpjela demokratska kandidatkinja Ejmi Akton, koja je na kraju pobijedila.

I drugi potencijalni republikanski predsjednički kandidati za 2028. godinu iznijeli su sopstvene analize izbornog poraza.

Senator iz Teksasa Ted Kruz ocijenio je da republikanci nijesu posvetili dovoljno pažnje troškovima života.

Guverner Floride Ron DeSantis smatra da su poraženi kandidati previše insistirali na pitanjima vezanim za transrodne osobe, dok su zanemarivali zabrinutost birača zbog centara za obradu podataka i vještačke inteligencije.

Državni sekretar Marko Rubio zasad se nije oglašavao o uzrocima poraza.

U završnici kampanje gotovo da nije pominjao Trampa

Vensovi pokušaji da oblikuje političku debatu bili su posebno uočljivi tokom posljednjih dana predizborne kampanje.

Na skupovima je pozivao građane da glasaju za republikance, tvrdeći da će njihovi predstavnici istražiti prevare u saveznim programima zdravstvene zaštite i pomoći siromašnima.

Ove teme povezivao je sa imigracionom politikom Bijele kuće i rastućim troškovima života.

Istovremeno, gotovo potpuno je izbjegavao razgovor o ratu protiv Irana i cijenama goriva, dok je Donalda Trampa rijetko pominjao po imenu.

„Želim da moja djeca zasnuju porodice u zemlji koja je puna života, koja napreduje, koja je slobodna i prosperitetna. Želim jednostavne stvari“, poručio je Vens na jednom od posljednjih predizbornih skupova u Sjevernoj Karolini.

„I zato što to želim za sebe, želim isto i za vas“, zaključio je američki potpredsjednik.