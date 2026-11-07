"Dobio sam zeleno svetlo, letim za London": Mitrović se javio iz Trampove vile i najavio haos (Foto)

Sa imanja Donalda Trampa, Mitrović otkriva planove za zajednički američko-britansko-srpski projekat u biologiji.

Izvor: Instagram/printscreen

Vlasnik "Pink Media Group" javio se direktno sa imanja Donalda Trampa. Po dolasku u Sjedinjene Američke Države, Željko Mitrović je poručio da je uspešno priveo kraju važne poslove i odmah najavio sledeće velike poteze.

Kako je otkrio čim je sleteo preko okeana, nemilosrdan tempo i borba sa satom krenuli su još na samoj pisti:

"Ima neke vajde od ove vremenske razlike, između Amerike i Srbije. Današnji dan mi traje 30 sati, još su piloti preko Atlantika dali gas, pa sam od Londona do Majamija leteo manje od 8 sati! Evo sad sa aerodroma žurim u Palm Beach, pa onda u Mar A Lago, u Trampovu rezidenciju gde pored konferencije CPAC imam tri veoma važna sastanka oko osnivanja zajedničkog američko-britansko-srpskog projekta u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa, ali i već započete izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini, zajedno sa partnerom Raven Advisory".

Nakon zvaničnog zatvaranja konferencije, Željko Mitrović je produžio boravak u rezidenciji Donalda Trampa radi privatnog skupa zatvorenog tipa.

"Završila se juče CPAC konferencija u Americi! Svi su otputovali kući! Ja sam ostao duže zbog sastanka i privatne večere u Mar A Lago, za nas pedesetak iz celog sveta, koja je pored mojih biznis obaveza ovde bila glavni razlog mog dolaska. Taj susret sam najavio još pre 6 dana u emisiji Hit Tvit! P.S. Sutra letim za London jer sam dobio zeleno svetlo za giga projekat čiju realizaciju pokrećem u ponedeljak", napisao je u opisu video snimka.