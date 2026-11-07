Roni Jordriks Guanipa Črinos priveden je nakon što su agenti utvrdili da sedi u ukradenom automobilu. Kod njega su pronađena tri komada vatrenog oružja i više desetina komada municije, a protiv njega je podignuta optužnica.

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Agenti američke Tajne službe uhapsili su i optužili muškarca kojeg su zatekli u vozilu u blizini Bijele kuće, sa više komada vatrenog oružja. Osumnjičeni je izjavio da čuje glasove koji mu naređuju da ubije predsjednika Donalda Trampa, piše Gardijan.

Muškarac, identifikovan kao Roni Jordriks Guanipa Črinos, uhapšen je u četvrtak uveče. Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti saopštilo je da su mu agenti Tajne službe prišli jer im je postao sumnjiv dok je sjedio u parkiranom automobilu.

Prema navodima zvaničnika, Črinos je agentima rekao da su mu glasovi poručili da otputuje u Vašington i ubije predsjednika. Provjerom je utvrđeno da je automobil u kojem je sjedio ukraden.

JUST IN: U.S. Secret Service officers arrested a HEAVILY ARMED Venezuelan illegal alien, Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, near the White House after spotting him acting suspiciously in a stolen vehicle on Constitution Avenue. He told officers he heard voices in his head ordering him to come to Washington, D.C. and kill President Trump.Chrinos admitted he had weapons in the car. When agents searched the stolen vehicle, they found an AR-15-style rifle, a Mac 10, a Glock 43X, and dozens of rounds of ammunition.The alien illegally crossed into Texas in March 2024, was caught by Border Patrol, and then released into the country under the Biden administration. — RedWave Press (@RedWavePress)November 7, 2026

Kod sebe je imao tri komada vatrenog oružja i više desetina komada municije. Njegovo hapšenje poslednje je u nizu privođenja osoba koje su prijetile Trampu ili članovima njegove porodice otkako je prošle godine ponovo preuzeo predsjedničku dužnost.

Profil osumnjičenog

U zvaničnom saopštenju navodi se da je Črinos imigrant iz Venecuele koji ilegalno boravi u SAD. U zemlju je ušao u martu 2024. godine, preko Teksasa.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti potvrdilo je da je protiv njega podignuta optužnica i da se nalazi u pritvoru američke savezne službe maršala.

Iz Bijele kuće nisu željeli da komentarišu slučaj, već su novinare uputili na Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti i Tajnu službu.