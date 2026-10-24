Žestoki sukobi demonstranata i policije buknuli su širom Francuske. Snage bezbjednosti koriste suzavac i vodene topove u više gradova, dok demonstranti podižu barikade i napadaju policiju.

Izvor: X/Infos Françaises/Printscreen

Širom Francuske buknuli su masovni protesti i žestoki neredi, a policija je u više gradova upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

Najdramatičnija situacija zabilježena je u Bordou, na jugu zemlje, gdje demonstranti gađaju policajce raznim predmetima, napadaju pripadnike snaga bezbjednosti i podižu barikade na Trgu Berz.

Policija je apelovala na građane da izbjegavaju ovaj dio grada. Na video-snimcima koje su objavile lokalne vlasti vide se maskirane osobe u crnoj odjeći kako skidaju daske sa obližnje zgrade i ređaju ih duž ulice kako bi blokirale prolaz.

NANTES | La police utilise des CANONS À EAU, charge et déploie des NUAGES DE GAZ contre les manifestants ! Sur le Cours des 50-Otages, la foule est réprimée alors qu'elle refusait de reculer depuis plusieurs dizaines de minutes. https://t.co/cGnjcNL3Tl — Révolution Permanente (@RevPermanente)October 24, 2026

Haos i sukobi proširili su se i na druge francuske gradove. U Lionu i Marseju policija je upotrebila suzavac protiv okupljenih.

"Bilo nas je oko 150, uglavnom srednjoškolaca i studenata. Suzavac je ispaljen gotovo odmah. Na ulici se od dima jedva išta vidjelo", izjavio je jedan od učesnika protesta u Lionu.

Korišćeni vodeni topovi i suzavci

Prema pisanju lista Le Parizijen, policija je morala da upotrebi i vodene topove, dok stižu izvještaji o korišćenju suzavca i na ulicama Nice. Francuskatelevizija Frans 3 prenosi da je suzavac ispaljen i na nekoliko stotina demonstranata u Klermon Feranu.

MANIF : La place de la Bourse, à Bordeaux, est noyée sous les gaz lacrymogènes. #24octobre https://t.co/wSb8G3zJEn — Infos Françaises (@InfosFrancaises)October 24, 2026

Na zapadu zemlje, u Nantu, uhapšeno je šest osoba nakon prijava o vandalizmu i pljačkama. Prefektura regiona Loara i departmana Atlantska Loara prethodno je izdala hitno upozorenje građanima da izbjegavaju centar grada zbog neprijavljenih skupova.

U međuvremenu, u Orleanu, gdje se održava dvodnevna konferencija stranke Nacionalno okupljanje (RN), oko 13.000 ljudi izašlo je na ulice u znak protesta protiv te partije.

Oglasila se Marin le Pen

Liderka francuske desnice Marin le Pen oglasila se povodom nereda na društvenoj mreži X, uputivši riječi podrške snagama bezbjednosti.

"Odajem priznanje našim policijskim snagama, žandarmeriji i svima koji su danas mobilisani širom Francuske kako bi osigurali bezbjednost francuskog naroda", poručila je Le Pen.

(Mondo)