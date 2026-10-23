Francuska se priprema za novi talas protesta.

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Između 400.000 i 500.000 ljudi očekuje se na demonstracijama širom Francuske u subotu, 24. oktobra, dok bezbjednosne službe upozoravaju na mogućnost napada na javne objekte i simbole države, kao i na "oportunističke pljačke", navedeno je u današnjem izvještaju teritorijalnih obaveštajnih službi, prenijela je agencija Tačno.

Kako prenosi "Parizjen", u izvještaju se navodi da se trgovci pripremaju za moguće incidente, a pojedine prefekture izdale su naredbe kojima se zabranjuju demonstracije u određenim djelovima gradskih centara.

Francuski predsjednik Emanuel Makron trebalo bi danas da razgovara sa predstavnicima srednjoškolskih organizacija, nakon što su učenici zatražili konkretne odgovore vlasti i veće angažovanje u rešavanju pitanja koja su pokrenula proteste.

U Orleanu se sutra očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika na skupu koji je prijavio sindikat CGT, u vrijeme kada se u tom gradu održava kongres desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN).

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez trebalo bi danas da posjeti Orlean kako bi se upoznao sa bezbjednosnim mjerama.

Prefektura departmana Buš-di-Ron odobrila je održavanje sindikalnog protesta u Marseju u subotu, nakon prethodnih najava o zabrani svih demonstracija u tom gradu.

Prefektura Buš-di-Ron prethodno je odustala i od plana da na 24 sata obustavi javni prevoz u Marseju, navodeći da za sprovođenje te mjere nije postignut potreban konsenzus.

Gradonačelnik Marseja Benoa Pajan pozvao je državne vlasti da obezbijede dovoljan broj policajaca kako bi spriječili nova oštećenja prodavnica i drugih objekata. On je štetu nastalu tokom prethodnih nereda procijenio na 28 miliona eura.

Generalna sekretarka sindikata CGT Sofi Bine pozvala je vladu na smirivanje tenzija i upozorila na posledice zabrane demonstracija.

"Pozivam vladu na smirivanje situacije. Mora da prestane sa nadmetanjem u bezbjednosnim mjerama", izjavila je Bine za francuski informativni kanal Frans info, dodajući da sindikati mogu da obezbijede mirno održavanje svojih protesta i da je za očuvanje javnog reda odgovorna država.

Ona je istakla da je ograničavanje prava na protest ozbiljna odluka i poručila da sindikati ne mogu imati monopol na pravo okupljanja, koje pripada i udruženjima, političkim strankama i građanima.

Liderka francuskih Zelenih Marin Tondelije upozorila je da vlasti na socijalnu krizu odgovaraju prvenstveno bezbjednosnim mjerama.

"Ne prepoznajem više svoju zemlju", izjavila je Tondelje za RTL, kritikujući ograničenja prava na demonstracije.

Ona je zatražila i hitnu pomoć trgovcima koji su pretrpjeli štetu tokom prethodnih nereda, kao i dodatna sredstva za obezbjeđivanje protesta. Govoreći o širim socijalnim zahtjevima, založila se za povećanje minimalne zarade i jačanje javnih službi.

Protesti su najavljeni nedelju dana nakon nasilja zabilježenog 17. oktobra, a vlasti su u više francuskih gradova uvele ograničenja okupljanja zbog bezbjednosnih rizika.

Predsjednik francuske mreže privrednih i trgovinskih komora pozvao je trgovce da tokom protesta zatvore lokale i prepuste policiji da obezbijedi javni red, navodeći da je u prethodnim incidentima oštećeno više od 2.200 prodavnica.