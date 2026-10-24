Francuska se priprema za novi talas masovnih protesta u subotu, 24. oktobra, uz angažovanje oko 70.000 pripadnika bezbjednosnih snaga, vojske i specijalnih jedinica.

Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia

Francuska se priprema za novi talas protesta koji je najavljen za danas, 24. oktobar, a kako bi spriječile ponavljanje prošlonedeljnih nereda, odlučile su da uz policiju angažuju i vojsku. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na ulicama će biti 20 odsto više policajaca nego prethodne subote, kada su protesti zbog visokih troškova života prerasli u nasilje tokom kojeg je opljačkano 3.000 prodavnica, a uhapšeno 2.700 ljudi, prenosi Blumberg.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez najavio je da će, pored pojačanog prisustva policije, po potrebi biti angažovane i specijalne interventne jedinice koje se inače koriste u visokorizičnim operacijama, uključujući borbu protiv terorizma. Vojnici će obezbjeđivati osjetljive objekte, dok će policiji na raspolaganju biti helikopteri, vodeni topovi i oklopna vozila "Centaur".

"Nije u pitanju samo Pariz, već brojni gradovi širom Francuske. Svuda će biti sprovedene operacije velikih razmjera", izjavio je Tijeri Kler, nacionalni sekretar policijskog sindikata UNSA.

Prema njegovim riječima, biće mobilisano najmanje 75 odsto policijskih snaga, što predstavlja izuzetno visok procenat, zbog čega su mnogi policajci morali da odlože slobodne dane.

Nunez je tokom konferencije za novinare poručio da vlasti neće pokazati toleranciju prema izgrednicima i potvrdio da će u subotu biti angažovano oko 70.000 pripadnika bezbjednosnih snaga.

Makron ograničio proteste, opozicija oštro reagovala

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je u četvrtak da će lokalne vlasti tokom vikenda odobravati isključivo proteste koje organizuju sindikati.

"Opšta preporuka je da u narednim danima ne bude demonstracija", rekao je Makron, objašnjavajući da je cilj takve odluke smirivanje situacije.

Prema objašnjenju jednog francuskog zvaničnika, ograničenja podrazumijevaju da će okupljanja van odobrenih protestnih povorki biti nezakonita.

Odluka je izazvala kritike predstavnika ljevice. Poslanica stranke Nepokorena Francuska Manon Obri ocijenila je da je riječ o "istorijskom napadu na pravo na protest".

Sofi Bine, predsjednica sindikata CGT, izjavila je za radio Fransinfo da su nemiri "rezultat deset godina bijesa, izazvanog desetogodišnjom nasilnom Makronovom politikom", pozivajući na "masovne štrajkove" 5. novembra.

Pariz zatvara muzeje, prodavnice pod dodatnim obezbjeđenjem

Novi protesti najavljeni su širom Francuske, a organizatori ih predstavljaju kao "Drugi čin" (Acte II), odnosno nastavak pokreta koji zahtjeva kvalitetnije javne usluge i veću pomoć građanima zbog visokih troškova života.

U Parizu su pojedine prodavnice, uključujući luksuzne butike, počele da postavljaju zaštitne ploče na izloge i angažuju dodatno obezbjeđenje. Neki objekti ostaće zatvoreni tokom subote.

Glavna protestna povorka u prijestonici, koju je policija odobrila, kretaće se od Trga Bastilje do Trga Nacije, u sjeveroistočnom dijelu grada.

Tri poznata muzeja, Luvr, Muzej Orsej i Pikasov muzej, biće zatvorena u subotu, prenosi Agencija Frans pres.

U Marselju i Lionu zabranjeni su protesti za subotu, dok je policijski čas produžen.

Posebne bezbjednosne mere očekuju se i u Orleanu, gde Nacionalno okupljanje Marin Le Pen održava stranački kongres. Levičarske stranke najavile su kontraprotest na kojem se očekuju desetine hiljada ljudi.

Vidi opis Francuska se sprema za novi masovni protest: Na ulice izlazi 70.000 pripadnika bezbjednosnih snaga, stiže i vojska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nemiri dodatno opterećuju francusku ekonomiju

Novi talas nasilja mogao bi dodatno da poveća zabrinutost zbog stanja francuskih javnih finansija, u trenutku kada se zemlja suočava sa političkom neizvjesnošću i pokušava da smanji budžetski deficit uoči izbora za šest mjeseci.

Prema podacima kompanije S&P Global, indeks menadžera nabavke (PMI) za francuski privatni sektor pao je u oktobru na 48,4 poena, sa septembarskih 51,1, što ukazuje na prelazak iz rasta u smanjenje ekonomske aktivnosti.

Razlika između prinosa na francuske i njemačke desetogodišnje državne obveznice dostigla je u četvrtak 175 baznih poena, najviše od kraja 2011. godine.

Kompanija Kering, vlasnik brendova Guči i Balensijaga, saopštila je da pažljivo prati rizike od novih nereda, dok je trgovinski lanac Karfur upozorio da će društveni nemiri negativno uticati na ovogodišnje poslovne rezultate.

Pucnjava dodatno zakomplikovala bezbjednosnu situaciju

Konferencija za novinare ministra unutrašnjih poslova prvobitno je odložena nakon što je u petak jedan muškarac ubio jednu i ranio četiri osobe.

Motiv napada nije odmah bio poznat, ali je francuski premijer Sebastijen Lekorni saopštio na društvenoj mreži X da tužilaštvo nadležno za borbu protiv terorizma ispituje slučaj.

Francuske vlasti najavljuju odlučan odgovor na eventualne nove nerede, dok se zemlja priprema za još jedan vikend masovnih okupljanja.