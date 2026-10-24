Hiljade demonstranata okupile su se u Orleanu, dok su protesti najavljeni i u Parizu, gdje je policija pojačala kontrole zbog mogućih incidenata.

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U Parizu su za danas od 14 do 19 časova najavljene demonstracije, dok su u Orleanu već počeli protesti protiv krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN), koja održava kongres u tom gradu, prenijela je agencija Tačno.

Kako prenosi BFM, 11.000 demonstranata okupilo se u Orleanu u podne protiv kongresa Nacionalnog okupljanja, prema podacima prefekture, dok ih, prema podacima organizatora, ima 26.000.

"Makron, ostavka", "Le Pen u zatvor" - to su bili neki od uzvika koji su se čuli u povorci, a odnosili su se na osudu Marin Le Pen u takozvanom slučaju parlamentarnih asistenata Nacionalnog fronta.

Gradonačelnik Orleana, Serž Gruar, odlučio je da izda naredbu kojom se uvodi policijski čas za maloletnike mlađe od 15 godina tokom noći između subote i nedelje i između nedelje i ponedeljka.

Pariska policijska prefektura je saopštila da je izvršila 635 provjera "kako bi odvratila one koji bi željeli da dođu u prijestonicu sa lošim namjerama".

Vidi opis Francuska na nogama, hiljade ljudi na ulicama: Odjekuju povici "Makron, ostavka", policija u pripravnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Među zaplenjenim predmetima bili su nož, brusilica i zaštitna oprema, kao što su zaštitne maske sa filterima i ronilačke naočare.

Tokom posjete Nacionalnoj policijskoj akademiji u Pariz-Vensenu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez razgovarao je sa novinarima i prisutnim pripadnicima snaga reda.

"Znamo da ćemo vjerovatno imati raznovrsne grupe koje će pokušati da stvore incidente, bilo napadima na prodavnice, institucije i snage unutrašnje bezbjednosti", rekao je on.

Lider francuske ljevičarske stranke Nepokorena Francuska, Žan-Lik Melanšon, pozvao je na okupljanje danas popodne na Por d'Itali u Parizu kako bi se osujetile "provokacije" premijera Sebastijena Lekornija.

"Ovdje moramo da se ujedinimo kako bismo podržali zahtjeve mladih ljudi", napisao je na mreži Iks.

U Parizu je ruta demonstracija konačno određena - marš će početi kod Por d'Itali i nastaviti se do Por de Vensen, a trajaće, kako je najavljeno, od 14 do 19 časova.

Na društvenim mrežama, Marin Tondelije, kandidatkinja na predsjedničkim izborima, osudila je promjenu rute demonstracija u Parizu, koju je prefektura objavila dan ranije.

"Prvi put u životu odlazim, a da ne znam gde će planirane demonstracije početi... za tri sata", napisala je ona na mreži Iks.

U međuvremenu, u Grenoblu, pojedinci su pokušali da blokiraju autoput A480, što je izazvalo nesreću i rezultiralo dvema lakšim povredama.

Prefektura Izer saopštava da su "pojedinci pokušali da blokiraju auto-put u Grenoblu, izazvali sudar dva vozila i zadobili dvije lakše povrede".

"Zahvaljujući brzoj i odlučnoj akciji nacionalne policije, ove osobe su brzo rasterane", dodaje se u saopštenju, bez preciziranja da li je izvršeno neko hapšenje.

Istovremeno, iako su danas sva okupljanja zabranjena u Nici, prefekt Primorskih Alpa, Žan-Mari Žirije, objavio je da je već bilo "nešto manje od deset hapšenja ljudi koji su došli sa zaštitnom opremom".

Samo nekoliko sati prije prvih okupljanja u nekoliko gradova, žalbe kojima se traži odobrenje za demonstracije se jedna za drugom odbijaju - konkretno, nijedne demonstracije nisu odobrene u Monpeljeu, Nansiju, Kanu i Ansiju, prema saopštenju nadležnih prefektura.