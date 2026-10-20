Javni nastup Donalda i Melanije Tramp izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama zbog izuzetno neprijatnog pozdrava i vidljive distance koja je ponovo pokrenula spekulacije o njihovom odnosu.
Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao lavinu reakcija u javnosti nakon neprijatne scene sa suprugom Melanijom i neumjesnog komentara na račun njenog potpisa tokom događaja u Ružičastom vrtu.
Dok je Tramp prilazio da je poljubi, prva dama se okrenula u stranu i jedva ga poljubila u gornji dio glave, a dodatnu pažnju privukao je i trenutak kada ju je uzdržano potapšao po šaci.
Tramp krenuo da je poljubi, a Melanija povukla neprijatan potez: Svi komentarišu samo jedno (Video)
Donald i Melanija Tramp
Donald i Melanija Tramp
Donald i Melanija Tramp
Donald i Melanija Tramp
Donald i Melanija Tramp
Snimak se brzo proširio mrežom X, gdje su korisnici detaljno analizirali njihov odnos i ponovo podsjetili na to da se supružnici rijetko oslovljavaju ličnim imenima i da u Bijeloj kući spavaju u odvojenim sobama.
Melania almost broke her neck avoiding locking lips with Jabba the Gut.#Trump #Melania #WomensHealthDivision https://t.co/o7V3xfrNl1— Dave k (@Konjoyan)October 19, 2026
Atmosferu je dodatno podgrijala i Trampova opaska u trenutku kada je Melanija potpisivala dokument o ženskom zdravlju.
"Nisam siguran da njen potpis išta znači", na šta mu je ona kratko odgovorila: "Tvoj je ipak najvažniji".