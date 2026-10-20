Javni nastup Donalda i Melanije Tramp izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama zbog izuzetno neprijatnog pozdrava i vidljive distance koja je ponovo pokrenula spekulacije o njihovom odnosu.

Izvor: Ron Sachs / INSTAR Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao lavinu reakcija u javnosti nakon neprijatne scene sa suprugom Melanijom i neumjesnog komentara na račun njenog potpisa tokom događaja u Ružičastom vrtu.

Dok je Tramp prilazio da je poljubi, prva dama se okrenula u stranu i jedva ga poljubila u gornji dio glave, a dodatnu pažnju privukao je i trenutak kada ju je uzdržano potapšao po šaci.

Vidi opis Tramp krenuo da je poljubi, a Melanija povukla neprijatan potez: Svi komentarišu samo jedno (Video) Donald i Melanija Tramp Donald i Melanija Tramp Donald i Melanija Tramp Donald i Melanija Tramp Donald i Melanija Tramp Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gripas/Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Snimak se brzo proširio mrežom X, gdje su korisnici detaljno analizirali njihov odnos i ponovo podsjetili na to da se supružnici rijetko oslovljavaju ličnim imenima i da u Bijeloj kući spavaju u odvojenim sobama.

Melania almost broke her neck avoiding locking lips with Jabba the Gut.#Trump #Melania #WomensHealthDivision https://t.co/o7V3xfrNl1 — Dave k (@Konjoyan)October 19, 2026

Atmosferu je dodatno podgrijala i Trampova opaska u trenutku kada je Melanija potpisivala dokument o ženskom zdravlju.

"Nisam siguran da njen potpis išta znači", na šta mu je ona kratko odgovorila: "Tvoj je ipak najvažniji".