Američki potpredsjednik Dž. D. Vens odbio je da, poput Donalda Trampa, podrži Benjamina Netanjahua na predstojećim izborima, pravdajući to nemiješanjem, uprkos svojim ranijim stavovima.

Izvor: X/@EdKrassen/Printscreen/YouTube/Pritnscreen/ CBS Evening News/ Donald J Trump

Američki potpredsjednik Dž. D. Vens, za razliku od svog šefa Donalda Trampa, u ponedeljak nije izrazio podršku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju 27. oktobra, prenosi u utorak Rojters.

"Nisam protiv toga da ga podržim, nisam ni za to da ga podržim - ne miješam se u izraelske izbore", odgovorio je Vens američkom novinaru koji ga je pozvao da se izjasni.

"Pružam podršku američkim kandidatima, a ono na šta sam usmjeren su međuizbori za Kongres", dodao je američki potpredsjednik, govoreći o predstojećim izborima 3. novembra na kojima se bira dio poslanika u oba doma parlamenta.

Tramp je u nedelju dao „punu i potpunu podršku” Netanjahuu za parlamentarne izbore 27. oktobra. Izraelski premijer zahvalio mu je na "ogromnoj" podršci uoči tih izbora za koje se očekuje da će biti neizvesni, piše Frans pres.

Uzdržanost potpredsjednika u suprotnosti je sa njegovim ranijim stavovima o izborima u drugim državama u koje se nije ustručavao da se miješa.

Tako je snažno podržao mađarskog premijera Viktora Orbana uoči parlamentarnih izbora u aprilu, na kojima je populistički lider zbačen sa vlasti nakon 16 godina.

Vens je u Njemačkoj pokazao i afinitete prema Alternativi za Nemačku (AfD). Susreo se sa njenom liderkom Alis Vajdel i kritikovao "sanitarni kordon" velikih stranaka prema toj ekstremno desnoj političkoj grupaciji.