Poginule najmanje tri osobe u ruskom napadu dronovima u kijevskom okrugu.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

U današnjem ruskom napadu dronovima na područje Holosijevski u Kijev u Ukrajini poginule su najmanje tri osobe, piše "Kijev Independent". Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je izjavio da je ruski dron pao blizu benzinske pumpe, a ukrajinska Državna služba za vanredne situacije je objavila podatke o napadu i žrtvama.

"Neprijatelj ponovo cinično napada civile. Iza svakog ovakvog udara stoje ljudski životi, bol i uništene sudbine", navodi se u objavi ukrajinske Državne službe za vanredne situacije.

Через російську атаку на автодорозі Київ–Одеса загорілися дві легкові автівки!Троє людей загинули, ще четверо травмовані!Ворог вкотре цинічно атакує цивільних людей. За кожним таким ударом — людські життя, біль і зруйновані долі. https://t.co/rdba2ZAYWV — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)October 20, 2026

Tužilaštvo Kijeva je saopštilo da je više automobila zapaljeno duž auto-puta Kijev - Odesa. Pokrenuta je hitna istraga zbog kršenja zakona i običaja ratovanja.

Prije ovoga je zabeležen još jedan napad u Obuhivu, gradu južno od Kijeva, prijestonice Ukrajine. U tom napadu je troje poginulih, dok je povrijeđeno najmanje šest osoba.