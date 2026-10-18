Sergej Lavrov optužio Zelenskog da sabotira pregovore sa Rusijom.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia/SERGEI ILNITSKY / POOL/EPA POOL

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov se obratio predstavnicima medija nakon završene devete runde strateškog dijaloga Rusije i Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva u Manamu. On je izjavio da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "ne želi pregovore" jer ih je, kako kaže, "sabotirao više puta", prenosi "Sputnjik".

"Rusija ima samo jedan zaključak. Zelenski ne želi pregovore. On ih je već više puta sabotirao, uključujući i period poslije decembra 2019. godine kada je održan sastanak u Parizu", naveo je Lavrov.

⚡️ Lavrov: Zelenski ne želi pregovore, više puta ih je sabotirao Druge izjave sa konferencije za novinare nakon devete runde strateškog dijaloga Rusije i Saveta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva u Manami: Evropske zemlje urušavaju svetska tržišta zarad spasavanja režima Zelenskog; Sporazum o isporukama dizela između Moskve i Vašingtona je bilateralno pitanje Rusije i SAD; Očigledno je da Zelenski ne želi čak ni da se približi postizanju dogovora. — Sputnik Србијa (@rs_sputnik)October 18, 2026

Šta se desilo na sastanku Putina i Zelenskog u Parizu 2019. godine?

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski su seprvi i poslednji put uživo sastali 9. decembra 2019. godine u Parizu u Francuskoj u okviru Normandijskog formata uz posredstvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona, a sastanku je prisustvovala i tadašnja kancelarka Njemačke Angela Merkel. Tada je dogovoreno primirje u Istočnoj Ukrajini do kraja te 2019. godine, ali taj dogovor nije u potpunosti zaživio "na terenu".

Pored toga, dogovorena je razmjena zarobljenika, kao i povlačenje trupa i naoružanja iz tri bezbjednosne zone do marta 2020. godine. Sporazum o ključnim političkim pitanjima tada nije bio postignut - Zelenski je tražio punu kontrolu nad svojim granicama, dok je Putin insistirao na održavanju izbora u Donbasu dok su još tamo ruske vojne snage.

Pogledajte fotografije sa jedinog sastanka Zelenskog i Putina uživo u Parizu 2019. godine