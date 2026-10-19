Francuska uvodi policijski čas u pojedinim područjima nakon nasilnih protesta, dok vlasti ne isključuju ni vanredno stanje zbog nereda koji su pričinili štetu od stotina miliona eura.

Izvor: Profimedia/Firas Abdullah / AFP

Francuski premijer Sebastijen Lekorni najavio je danas, 19. oktobra, niz hitnih mera nakon nasilnih protesta koji su tokom vikenda zahvatili Francusku. Među njima su uvođenje policijskog časa u pojedinim gradovima, pojačano prisustvo policije i finansijska pomoć preduzećima pogođenim neredima.

Predsjednik Francuske Francuska uvodi policijski čas zbog neredaethodno je odbio ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i zadužio Lekornija da pripremi odgovor na nasilje koje je obilježilo 17. i 18. oktobar.

Nakon sastanka međuresorne krizne grupe, premijer je predstavio novu strategiju održavanja javnog reda i mira.

"Neredi su organizovani na potpuno nezapamćen način", izjavio je Lekorni ispred Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naglasio je da tokom nasilja nije bilo poginulih, ocenivši da je to "čudo".

"To znači da policajci i žandarmi obavljaju svoj posao u veoma teškim, dobro poznatim okolnostima", dodao je.

Premijer je odgovornost za dio nereda pripisao "ultraljevici", za koju tvrdi da želi da izazove "duboke nerede" sve do predsjedničkih izbora 2027. godine.

Policijski čas uvodi se već večeras

Lekorni je saopštio da je od prefekata zatražio da već večeras, 19. oktobra, uvedu policijski čas u pojedinim područjima.

Mjere će biti djelimične i lokalno ograničene, a cilj je da se zaštite prodavnice i spriječi dalje uništavanje imovine.

Premijer je objasnio da se bezbjednosna situacija značajno razlikuje od grada do grada, zbog čega neće biti uvedena jedinstvena zabrana kretanja na teritoriji cijele Francuske.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo bi da tokom popodneva objavi mapu područja u kojima će važiti policijski čas, nakon razgovora sa gradonačelnicima.

Vanredno stanje nije isključeno

Govoreći o zahtevu Brina Retajoa, kandidata Republikanske stranke na predsjedničkim izborima, da se uvede vanredno stanje, Lekorni je rekao da će takva mera biti primijenjena "ako bude korisna".

Ipak, ocijenio je da su u ovom trenutku lokalni policijski časovi primjerenije rješenje.

Vidi opis Francuska uvodi policijski čas, razmatra se i vanredno stanje: Šteta se mjeri stotinama miliona eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Oštećeno najmanje 2.000 prodavnica

Prema podacima francuske mreže privrednih komora CCI France, tokom protesta oštećeno je ili opljačkano više od 2.000 prodavnica.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na stotine miliona evra.

Ministar trgovine Serž Papen izneo je još veću procjenu, navodeći da je verovatno pogođeno najmanje 3.000 trgovinskih objekata.

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Lekorni je najavio hitne mere pomoći privrednicima i zaposlenima čija su radna mjesta ugrožena zbog nasilja.

"Stavićemo javni novac na raspolaganje, to je normalno. Ali to nema smisla ako nismo sposobni da što pre ponovo uspostavimo red", rekao je premijer.

Dodao je da odgovornost za nastalu štetu prvenstveno treba da snose oni koji su je pričinili.

"Prije svega, oni koji su razbijali treba da plate", poručio je.

Država uvodi finansijsku pomoć

Premijer je najavio da će već od sutra biti aktivirane mjere privremene nezaposlenosti, odnosno skraćenog rada uz državnu podršku, uz pokrivanje naknada u visini od 100 odsto.

"Odlučili smo da već sutra aktiviramo sistem delimične nezaposlenosti, i to odmah u stoprocentnom iznosu. Ne dolazi u obzir da u ovoj situaciji dođe do socijalnog sloma", izjavio je Lekorni.

Najavio je i poseban fond za podršku trgovcima koji su pretrpjeli štetu.

"Odblokiraćemo poseban fond za podršku svim ovim prodavnicama", rekao je premijer.

Objasnio je da su mnogi trgovci već nabavili zalihe robe, uključujući proizvode namijenjene božićnoj prodaji, zbog čega im je hitno potrebna finansijska pomoć za nastavak poslovanja.

Fudbalske utakmice neće biti otkazane

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da se, uprkos neredima, ne razmatra otkazivanje predstojećih fudbalskih utakmica.

Posebno je pomenuo duel Pari Sen Žermena i Barselone, zakazan za utorak uveče u Parizu, kao i evropske utakmice koje bi trebalo da budu odigrane u drugim francuskim gradovima, uključujući Lil.

"Utakmice nisu dovedene u pitanje", naglasio je Nunjez.

Dodatne policijske snage na ulicama

Ministar unutrašnjih poslova najavio je i povećanje broja policajaca i žandarma na terenu, posebno tokom predstojećeg vikenda.

"Još ćemo pojačati prisustvo policije i žandarmerije na terenu, naročito ovog vikenda", izjavio je.

Objasnio je da su bezbjednosne snage već u nedelju uveče promenile način raspoređivanja u Parizu i pojedinim drugim gradovima.

"Mnogo mobilnosti, mnogo brze reakcije. Sve ćemo to primijeniti", poručio je Nunjez.

Nove mere najavljene su nedjelju dana uoči drugog talasa protesta "Žutih prsluka", dok francuske vlasti pokušavaju da spreče ponavljanje nasilja i pljački koje su obilježile prethodni vikend.