Sedamnaestogodišnja djevojčica trajno je izgubila lijevo oko nakon što je povrijeđena tokom policijske intervencije na protestima u francuskom gradu Miluzu, zbog čega je pokrenuta istraga o postupanju policije.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Sedamnaestogodišnja djevojčica trajno je izgubila lijevo oko nakon što je povrijeđena tokom protesta protiv visokih troškova života, održanih 17. oktobra u francuskom gradu Miluzu. Tužilaštvo je u nedelju, 18. oktobra, saopštilo da je pokrenuta istraga koju će sprovesti Generalna inspekcija nacionalne policije (IGPN), prenio je RTL.fr.

Žrtva je sedamnaestogodišnja djevojka rođena u Miluzu, saopštio je gradski tužilac Nikola Hajc.

"Nažalost, uprkos hitnoj hirurškoj intervenciji, gubitak njenog lijevog oka je trajan", naveo je tužilac u saopštenju.

Prema pisanju francuskog portala Politis, djevojčica uopšte nije učestvovala u demonstracijama, već je sa drugaricama krenula da jede u jednom kebab restoranu u centru grada, kada su oko 16.30 naišle na protestnu povorku.

U tom trenutku policija je upotrebila suzavac kako bi rastjerala okupljene, a jedna od ispaljenih granata pogodila je djevojčicu, navodi ovaj medij.

Pokrenuta istraga protiv policije

Tužilaštvo je povjerilo slučaj odeljenju Generalne inspekcije nacionalne policije u Mecu, koje će sprovesti istragu zbog sumnje na teško nasilje pod otežavajućim okolnostima.

Istraga bi trebalo da utvrdi tačan sjled događaja koji su doveli do teškog povređivanja djevojčice.

PARIS LOOKS LIKE A WAR ZONE THIS MORNING.Burned-out cars. Debris everywhere. Luxury stores with smashed windows. Monuments tagged. People walking past the wreckage like it’s normal.This is what walking through the city looks like on October 18th after last night’s “protests.”This is what happens when a country imports millions who refuse to assimilate, ignores the crime that follows, and then pretends the resulting chaos is just “economic frustration.”It ended with hundreds of shops looted, cars torched, and streets looking like a battlefield. Over 1,800 arrested.France chose open borders over order. Now its capital looks like this. — TONY™ (@TONYxTWO)October 19, 2026

"Istraga će nužno biti složena zbog velikog broja prisutnih ljudi i izuzetno teških okolnosti u kojima su sprovođene operacije održavanja javnog reda", objasnio je tužilac.

BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fireIt was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest)October 17, 2026

Policija više puta koristila suzavac

Na protestima održanim 17. oktobra u Miluzu okupilo se oko 1.000 ljudi. Demonstracije su sredinom popodnijeva prerasle u nasilne sukobe, kada su pojedine grupe počele da provociraju policiju i napadaju prodavnice i javnu imovinu, saopštila je lokalna prefektura.

Prema navodima tužilaštva, grupa od približno 400 ljudi pokušala je da upadne u zgradu željezničke stanice.

Policija je tada upotrijebila suzavac kako bi zaštitila putnike, dok su demonstranti uzvratili pirotehničkim sredstvima i drugim napadima.

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Dio okupljenih potom se uputio ka trgovačkom centru Miluza, gdje je policija ponovo koristila suzavac zbog pokušaja pljačke više prodavnica.

Oko 17.50 policijski operativni centar primio je prvu informaciju o djevojci koju su preuzeli vatrogasci i koja je zadobila tešku povredu oka.

Tokom nereda opljačkane su četiri prodavnice, razbijena su stakla na autobuskim i tramvajskim stajalištima, a deset osoba je uhapšeno, od kojih je šest zadržano u policijskom pritvoru.