Na protestima u Francuskoj se pojavio plakat na kom se vidi glava Makrona i giljotina pored njega.

Izvor: Laurent Cipriani/AP

Na nasilnim protestima u Francuskoj se u subotu 17. oktobra pojavio jeziv plakat na kom se vidi glava predsjednika Francuske Emanuela Makrona i giljotina pored njega, piše "Independent". Makron se večeras vanredno obratio javnosti povodom nasilnih protesta na kojim je uhapšeno više od 1.800 ljudi i najavio je reakciju države i odgovornost svih koji su palili i pljačkali u gradovima širom zemlje.

Jezivi plakat sa glavom Makrona i giljotinim viđen je u subotu na protestu u Lionu, ispred jedne zapaljene turističke agencije. Plakat drži muškarac obučen u tamnu odjeću sa gas maskom na licu.

"Revolucija, zauzimamo Bastilju", uzvikivali su demonstranti u Marselju prilikom nasilnog upada u gradsku kuću u tom gradu.