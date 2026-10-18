Na protestima u Francuskoj se pojavio plakat na kom se vidi glava Makrona i giljotina pored njega.
Na nasilnim protestima u Francuskoj se u subotu 17. oktobra pojavio jeziv plakat na kom se vidi glava predsjednika Francuske Emanuela Makrona i giljotina pored njega, piše "Independent". Makron se večeras vanredno obratio javnosti povodom nasilnih protesta na kojim je uhapšeno više od 1.800 ljudi i najavio je reakciju države i odgovornost svih koji su palili i pljačkali u gradovima širom zemlje.
Jezivi plakat sa glavom Makrona i giljotinim viđen je u subotu na protestu u Lionu, ispred jedne zapaljene turističke agencije. Plakat drži muškarac obučen u tamnu odjeću sa gas maskom na licu.
"Revolucija, zauzimamo Bastilju", uzvikivali su demonstranti u Marselju prilikom nasilnog upada u gradsku kuću u tom gradu.