Makron bijesan zbog nasilnih protesta u Francuskoj, otkrio da je povrijeđeno više stotina policajaca.

Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia/EPA / DYLAN MARTINEZ / POOL

Predsjednik Francuske Emanuel Makron obratio se javnosti povodom nasilnih protesta koji bjesne širom Francuske nedeljama unazad. Nasilje je eskaliralo u potpunosti prethodnih dana kada su opljačkane brojne prodavnice, uhapšeno je dosad više od 1.800 ljudi, ogroman je broj povređenih.

"Vidjeli smo nevjerovatne scene nasilja u našim gradovima. Javne zgrade, prodavnice i gradske kuće su napadnute, a neke su čak totalno demolirane.

Više stotina policajaca je povrijeđeno. Kada smo vidjeli ove scene, svi smo pomislili - 'šta je u glavama tih ljudi, kako Francuzi mogu ovo da rade Francuskoj'?

Ne postoji ništa što bi moglo da ovo opravda. Svi smo bijesni i posramljeni zbog izgleda naših ulica i gradova", započeo je Makron, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je najavio odgovornost za svakog ko je napadao policiju i pljačkao prodavnice i brojne druge objekte. Najavio je hitan sastanak Vlade Francuske koji organizuje premijer Francuske Sebastijan Lakornu.

"Moramo da vidimo šta se sve dogodilo u zemlji. Više stotina ljudi je protestovalo iz legitimnih razloga i ne bismo nikada trebali da pomiješamo prave demonstrante sa onima koji su pljačkali i palili sve pred sobom.

Moramo da se ujedinimo. Oni koji su lomili stvari će morati da odgovaraju za sve što su radili", dodao je Makron.

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