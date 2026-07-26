Rumunija je treći dan zaredom oborila bespilotnu letjelicu koja je narušila njen vazdušni prostor, dok predsjednik Nikušor Dan upozorava da Rusija ugrožava i teritoriju NATO-a i Evropske unije.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Rumunski pilot borbenog aviona F-16 oborio je ruski dron iznad Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije, što predstavlja najnoviji u nizu incidenata u kojima su bespilotne letjelice narušile vazdušni prostor članice NATO-a.

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan ocijenio je da su takvi upadi „nedopustivi i neprihvatljivi“.

Rumunija dijeli kopnenu granicu dugu oko 650 kilometara sa Ukrajinom, a ruski dronovi su više puta narušavali njen vazdušni prostor tokom rata koji traje više od četiri godine. Moskva je posljednjih sedmica pojačala napade na ukrajinske luke na Dunavu.

Do petka Rumunija nije obarala nijedan od tih dronova, kada je rumunski pilot uspio da bezbjedno obori bespilotnu letjelicu u nenaseljenom području. Od tada su rumunske snage oborile ukupno tri drona u tri uzastopna dana.

„Nedopustivo je i neprihvatljivo da Ruska Federacija nastavlja da narušava vazdušni prostor Rumunije, koji je istovremeno i vazdušni prostor NATO-a i Evropske unije“, napisao je Dan na društvenoj mreži Iks.

„Takvi postupci su neprihvatljivi i tretiramo ih sa najvećom ozbiljnošću, zajedno sa našim saveznicima“, dodao je rumunski predsjednik.

Moskva se za sada nije javno oglašavala povodom ovih incidenata.

Rumunija pozvala ruskog ambasadora na razgovor

NATO je saopštio da se i dalje istražuju dodatne okolnosti današnjeg incidenta.

„Obaranja dronova dolaze u trenutku kada NATO, Rumunija i druge države aktivno nabavljaju sisteme kopnenih presretača kako bi ojačali savezničke i nacionalne kapacitete protivvazdušne odbrane“, izjavio je portparol Vojnog štaba NATO-a, pukovnik američke vojske Martin O'Donel.

Predsjednik Dan rekao je da je dron oboren u petak identifikovan kao bespilotna letjelica tipa Šahed, kakvu ruske snage često koriste u napadima, dok istraga o dronovima oborenim u subotu i nedjelju još traje.

Rumunsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je pozvalo ruskog ambasadora na razgovor zbog „ponovljenih narušavanja vazdušnog prostora“, dok je premijer Ilije Boložan incidente nazvao „neprihvatljivim“.

Prema navodima Ministarstva odbrane, u posljednjem incidentu dron je bezbjedno oboren 12 kilometara sjeveroistočno od primorskog grada Sulina, iznad rumunskih teritorijalnih voda u Crnom moru.

„Rumunija će nastaviti odlučno da brani svoj suverenitet i vazdušni prostor, ali ove provokacije moraju da prestanu“, poručio je rumunski ministar odbrane Radu Miruca u objavi na Fejsbuku.