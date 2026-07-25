Jemenski pobunjenici tvrde da su napali Džizan, dok raste napetost u regionu nakon novih sukoba na Crvenom moru
Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli raketni napad na Saudijsku Arabiju nakon što je Rijad pokrenuo vazdušne udare na njihove položaje u Jemenu.
Houthi missiles reportedly struck Saudi Arabia's Jizan region.pic.twitter.com/D74oJdmouY— Clash Report (@clashreport)July 25, 2026
Medij Huta „Ansarolah“ objavio je da je raketni napad izazvao požare u saudijskom gradu Džizanu. Saudijske vlasti prethodno su izdale upozorenje za tu oblast.
Huti su najavili odmazdu nakon što je Saudijska Arabija bombardovala njihove ciljeve u lučkom gradu Hodejdi i na obližnjem ostrvu Kamaran.
Video footage allegedly showing the impact of an Iranian short-range ballistic missile earlier near the Headquarters of the U.S. Navy’s 5th Fleet in Manama, Bahrain.pic.twitter.com/m3iZy2KYYE— OSINTdefender (@sentdefender)July 24, 2026
„Gađanje civilnih objekata u Hodejdi i na ostrvu Kamaran predstavlja opasnu eskalaciju. Ovi napadi neće ostati bez odgovora“, saopštili su Huti.
Saudijske vlasti za sada nijesu komentarisale navode o raketnom napadu.
BREAKING: Yemen's Houthis Spokesperson:— Clash Report (@clashreport)July 24, 2026
Saudi aggression now targets the port of Hodeidah.
They have opened the gates of divine hell upon themselves.pic.twitter.com/7bZGOGCX8z
Nova eskalacija dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko Crvenog mora i Ormuškog moreuza, ključnih pomorskih ruta za međunarodnu trgovinu. Huti su ranije prijetili blokadom pomorskog saobraćaja ukoliko dođe do novih napada na njihove saveznike.