Jemenski pobunjenici tvrde da su napali Džizan, dok raste napetost u regionu nakon novih sukoba na Crvenom moru

Izvor: Akasbashi / Sipa Press / Profimedia

Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, saopštili su da su izveli raketni napad na Saudijsku Arabiju nakon što je Rijad pokrenuo vazdušne udare na njihove položaje u Jemenu.

Houthi missiles reportedly struck Saudi Arabia's Jizan region.pic.twitter.com/D74oJdmouY — Clash Report (@clashreport)July 25, 2026

Medij Huta „Ansarolah“ objavio je da je raketni napad izazvao požare u saudijskom gradu Džizanu. Saudijske vlasti prethodno su izdale upozorenje za tu oblast.

Huti su najavili odmazdu nakon što je Saudijska Arabija bombardovala njihove ciljeve u lučkom gradu Hodejdi i na obližnjem ostrvu Kamaran.

Video footage allegedly showing the impact of an Iranian short-range ballistic missile earlier near the Headquarters of the U.S. Navy’s 5th Fleet in Manama, Bahrain.pic.twitter.com/m3iZy2KYYE — OSINTdefender (@sentdefender)July 24, 2026

„Gađanje civilnih objekata u Hodejdi i na ostrvu Kamaran predstavlja opasnu eskalaciju. Ovi napadi neće ostati bez odgovora“, saopštili su Huti.

Saudijske vlasti za sada nijesu komentarisale navode o raketnom napadu.

BREAKING: Yemen's Houthis Spokesperson:



Saudi aggression now targets the port of Hodeidah.



They have opened the gates of divine hell upon themselves.pic.twitter.com/7bZGOGCX8z — Clash Report (@clashreport)July 24, 2026

Nova eskalacija dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko Crvenog mora i Ormuškog moreuza, ključnih pomorskih ruta za međunarodnu trgovinu. Huti su ranije prijetili blokadom pomorskog saobraćaja ukoliko dođe do novih napada na njihove saveznike.