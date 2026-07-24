Samo dan nakon potpisivanja istorijskog sporazuma o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, predsjednik SAD Donald Tramp promijenio je pravila i postavio novi uslov za njegovu primjenu.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije, na čijem je početku bilo više od dvije decenije, potpisan je u sredu u Vašingtonu, ali je njegova primjena dovedena u pitanje za manje od 24 sata. Predsjednik Donald Tramp je juče iznenada nametnuo novi uslov sporazumu, efikasno ga ukinuvši samo dan nakon što je potpisan, javlja CNN.

Ceremonija potpisivanja u sjedištu Ministarstva energetike u srijedu popodne trebalo je da bude kulminacija dugogodišnjih napora. Američke i saudijske zastave bile su istaknute u sali, a ministar energetike Kris Rajt sjedio je za stolom. Njegov saudijski kolega pridružio se putem video-linka iz Rijada. Nakon višemjesečnog odlaganja, sporazum je konačno potpisan, a Saudijci su dobili većinu onoga što su tražili.

Ali problemi su počeli gotovo odmah nakon objave. Juče ujutru, Tramp je na društvenim mrežama objavio da je sporazum uslovljen novim uslovom: Saudijska Arabija mora da se pridruži Avramovim sporazumima, inicijativi iz njegovog prvog mandata u kojoj je nekoliko arapskih zemalja normalizovalo odnose sa Izraelom. Tramp je takođe negirao da bi sporazum omogućio obogaćivanje uranijuma.

Brojne kritike

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, predsjednika je razbesnela sama objava sporazuma jer ga Rajt nije obavijestio da će ga predstaviti javnosti. Prema izvorima za CNN, Trampovu frustraciju su dodatno podstakle brojne kritike stručnjaka i konzervativnih medija. Među njima su bili skeptični članci na Foks njuzu, njegovom omiljenom kanalu, i uvodnik u Vol strit žurnalu u kojem se pita zašto je sporazum sklopljen bez sporazuma o normalizaciji, što je, kako su istakla oba medija, pokušavao da postigne i Džo Bajden.

Bijela kuća je tvrdila da je novi uslov dugo bio Trampov cilj i da ne bi trebalo nikoga da iznenadi. Ipak, dva izvora bliska situaciji kažu da je to iznenadilo same pregovarače administracije o nuklearnom programu, za koje je uslov iz Abrahamovih sporazuma bio neočekivan.

Dok su negodovanja trajala, zvaničnici Bijele kuće su okrivili kolege iz Ministarstva energetike. Jedan izvor je rekao da je Bijela kuća zamolila Ministarstvo da ne objavljuje sporazum u srijedu. Ali Rajt, na koga su se ranije u Bijeloj kući žalili da djeluje previše samostalno, ipak je nastavio sa planom, koji je uključivao i intervju za Foks biznis.

Neki Trampovi pomoćnici vjeruju da sporazum nije konačan jer potrebna pisma još nisu poslata Kongresu. Izvor je dodao da su predsjednik i mnogi njegovi viši pomoćnici bili bijesni zbog odluke da se sporazum objavi.

Razlika između civilnih i nuklearnih programa

"Energetski tim predsjednika Trampa je potpuno usaglašen i uvijek je bio. Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji koji se pregovara između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije uslovljen je poštovanjem uspješnih Abrahamovih sporazuma od strane Saudijske Arabije, koji će pomoći u postizanju istinskog mira na Bliskom istoku", rekla je portparolka Bijele kuće Tejlor Rodžers.

Ministarstvo energetike je naglasilo svoju blisku koordinaciju sa Bijelom kućom.

"Ovo su lažne vijesti. Ministarstvo energetike je blisko koordiniralo pregovore i objavljivanje ovih sporazuma sa Bijelom kućom i Stejt departmentom. Svaka tvrdnja o suprotnom je lažna", rekao je portparol Ben Ditderih.

Dodao je da sporazum i Abrahamovi sporazumi "postižu zajednički cilj - postizanje trajnog mira kroz trgovinu, a ne kroz sukob". Bijela kuća je bila dodatno nezadovoljna kada su pitanja o sporazumu dominirala konferencijom za novinare u četvrtak. Karolina Livit je istakla da je Tramp bio "glavni pregovarač" kada su je novinari pitali zašto novi uslov nije dio sredejnjeg saopštenja.

Trampova objava na Truth Social u četvrtak ujutru takođe je iznenadila Saudijce. Za njih je nuklearni sporazum, koji nije uključivao zahtjev za normalizaciju, bio veliki uspjeh. Sporazum bi omogućio obogaćivanje uranijuma na saudijskom tlu nakon ispunjavanja određenih uslova, ali bi takođe ograničio mogućnost agencije UN da prati sumnjiva tajna nuklearna postrojenja. CNN je kontaktirao saudijsku ambasadu za komentar.

Neočekivani preokret događaja

Ovaj potez predstavlja iznenadni preokret u godinama diplomatskih napora. Skoro dvije decenije nakon što su SAD i Saudijska Arabija prvi put objavile svoju namjeru da sarađuju u oblasti nuklearne energije, zemlje su postigle privremeni sporazum prošlog oktobra. Zatim su Rajt i njegov saudijski kolega izdali zajedničko saopštenje.

Trampova administracija je ubrzo nakon toga poslala izvještaj Kongresu jer sporazum nije zahtjevao od Saudijca da potpišu standardni "Dodatni protokol" sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Ali nakon tog prvog obavještenja Kongresu, sporazum je mjesecima bio zaustavljen bez Trampovog odobrenja. Izvori su odlaganje pripisali zabrinutosti zbog rata u Iranu i strahovima da bi Kongres mogao da odbaci sporazume.

Zvaničnici Ministarstva energetike vjerovali su da imaju Trampov blagoslov krajem prošle nedelje, pa je ministarstvo pokrenulo dugo planiranu medijsku kampanju. Volstrit žurnal je prvi objavio odobrenje sporazuma u ​​utorak uveče. Drugi izvor napominje da je Tramp možda odobrio "privremeni" sporazum, ali da to nije bilo zeleno svjetlo za finalizaciju ili objavu.

Prve reakcije stručnjaka na objavljene uslove bile su uglavnom negativne. Stručnjaci za nuklearno razoružanje bili su uznemireni odredbom o obogaćivanju uranijuma, kao i nedostatkom posvećenosti strožim zaštitnim merama Dodatnog protokola.

Saudijski uslovi

Međutim, zagovornici su se fokusirali na komercijalnu dobit i strateške proračune. Njihov argument je da Saudijci žele nuklearni program pod sopstvenim uslovima i da SAD treba da budu njihov partner kako bi održale uticaj na saudijske bezbjednosne prakse, u suprotnom će se Kina ili Rusija umiješati.

Kritike u početku nisu pokolebale administraciju, koja je tvrdila da sporazum i njegove bilateralne zaštitne mjere "poštuju najviše standarde nuklearne bezbijednosti i neširenja oružja". Ministarstvo energetike nastavilo je sa planom i održalo ceremoniju potpisivanja u srijedu.

Nakon što se situacija promenila sledećeg jutra, mnogi bliski administraciji odmah su posumnjali u kasnu intervenciju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, čije je nepovjerenje prema saudijskom nuklearnom programu dobro poznato. Izrael, koji posjeduje nuklearno oružje, protivi se svakom sporazumu koji bi mogao da omogući arapskim zemljama da naprave nuklearnu bombu.

Dva izraelska izvora su za CNN rekla da se Netanjahu nadao da će uticati na sporazum. Jedan od njih je dodao da je premijer namjeravao da izvrši pritisak na Trampa da u sporazum uključi normalizaciju odnosa sa Rijadom, ili barem napredak ka njoj. Međutim, Bijela kuća je kasnije saopštila da Tramp i Netanjahu nisu razgovarali.

"Koliko ja znam, nisu", rekao je Livit novinarima, dodajući da je Tramp samo ponovio svoj dugogodišnji stav o potrebi da Rijad normalizuje odnose sa Izraelom.

Pitanje odnosa sa Izraelom

Još jedna voditeljka Foksa, Kejli Mekenani, koja je bila portparolka u Trampovom prvom mandatu, takođe je postavila pitanje zašto je normalizacija odnosa izostavljena.

"Kada sam napuštala prvu Trampovu administraciju, rečeno mi je da smo prilično blizu normalizacije odnosa između Izraela i Saudijske Arabije", rekla je.

Dužnosnici Bajdenove administracije doista su radili na tim naporima i vodili intenzivne pregovore o parametrima civilnog nuklearnog dogovora koji bi pratio objavu o normalizaciji odnosa s Izraelom. Ne, teroristički napadi Hamase 7. oktobra 2023. zaustavili su taj napredak.

Zbog izraelskog odgovora, koji je u arapskom svijetu doživljen kao nerazmjeran, pregovarači iz Bajdenove ere su počeli tražiti manje ambiciozan nuklearni dogovor, ali sporazum nikada nije postignut.

Od tada, princ Muhamed je jasno stavio do znanja da ne može da pristane na diplomatske odnose sa Izraelom bez održivog puta ka palestinskoj državi. Ipak, Tramp je ponovo postavio taj uslov u objavi na društvenim mrežama u 7:52, samo nekoliko minuta nakon što je panel Foksa raspravljao o tom pitanju.

Livit je kasnije tog jutra rekla da Tramp nije razgovarao sa moćnim prijestolonaslednikom, de fakto vođom kraljevstva, u satima pre ili posle iznenadnog objavljivanja novih uslova. Ona je sugerisala da uslovi ne bi trebalo da budu iznenađenje.

"Predsjednik je u brojnim prethodnim prilikama direktno razgovarao sa Saudijcima o ovome, a administracija će nastaviti te razgovore", rekla je.