Vatra je izbila u skladištu u blizini jednog od najprometnijih evropskih aerodroma, ali za sada nema posljedica po vazdušni saobraćaj. Vatrogasci se bore sa požarom, dok Francuska zbog toplotnog talasa bilježi povećan rizik od novih vatrenih stihija.

Izvor: Kurir/ Profimedia

Veliki požar izbio je u skladištu u mjestu Mitri-Mori, u departmanu Sena i Marna, saopštila je vatrogasna služba, a prenosi „Le Figaro“. Gusti oblaci crnog dima bili su vidljivi kilometrima unaokolo oko 21 čas.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se dim širi iznad aerodroma Šarl de Gol, koji se nalazi svega nekoliko stotina metara od mjesta požara.

U izjavi za „Le Figaro“ uprava aerodroma saopštila je da požar „za sada nema nikakve posljedice po vazdušni saobraćaj na aerodromu Šarl de Gol“.

Toplotni talas povećao rizik od požara širom Francuske

Francuska se već nedjeljama suočava sa posljedicama snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Evrope. Visoke temperature, suša i jak vjetar stvorili su idealne uslove za brzo izbijanje i širenje požara, zbog čega su vatrogasne službe širom zemlje u stanju pojačane pripravnosti.

Posljednjih dana zabilježeno je više velikih požara u različitim djelovima Francuske, a nadležne službe upozoravaju da bi ekstremne vrućine mogle izazvati nove incidente.

Meteorolozi navode da će vrela vazdušna masa iz Sahare zadržati veoma visoke temperature i narednih dana, što dodatno povećava opasnost od požara na otvorenom.

Vlasti pozivaju građane na oprez i apeluju da izbjegavaju aktivnosti koje bi mogle izazvati vatru, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa požarima koji zbog visokih temperatura i suvog rastinja često izmiču kontroli.