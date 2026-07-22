Helikopter R-44 srušio se tokom trenažnog leta u okrugu Sindžan, a turske vlasti pokrenule su istragu o uzroku nesreće

Izvor: Print screen

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena nakon pada školskog helikoptera kod Ankare, saopštile su turske vlasti.

Nesreća se dogodila u mjestu Temeli, u okrugu Sindžan, kada se helikopter tipa R-44 srušio tokom trenažnog leta oko 10.02 časova.

Prema informacijama kancelarije guvernera Ankare, odmah nakon nesreće na lice mjesta upućene su ekipe žandarmerije koje su obezbijedile područje, dok nadležne službe rade na utvrđivanju svih okolnosti pada.

Pokrenuta je i zvanična istraga. Kancelarija glavnog javnog tužioca za zapadni dio Ankare odredila je dva tužioca koji će voditi postupak pod nadzorom zamjenika glavnog javnog tužioca.

Turski ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je da je u nesreći poginuo pilot, penzionisani pukovnik Jasaozden Bakal.

„Sa dubokom tugom sam primio vijest da je tokom školskog leta u nesreći helikoptera u okrugu Sindžan poginuo pilot, penzionisani pukovnik Jasaozden Bakal. Izražavam saučešće njegovoj porodici i bližnjima, a povrijeđenom pripadniku Ratnog vazduhoplovstva, majoru Bilgehanu Kurtogluu, želim brz oporavak“, napisao je Gurlek na društvenim mrežama.

On je dodao da se sudska istraga vodi detaljno i u svim pravcima kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.