Njemački kancelar najavio razgovore o izboru novog šefa poslaničkog kluba CDU/CSU, dok se među mogućim nasljednicima pominje više istaknutih stranačkih funkcionera.

Izvor: Kurir/YOUTUBE/FRIEDRICH MERZ/SCREENSHOT

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne isključuje mogućnost rekonstrukcije savezne vlade nakon ostavke Jensa Špana na mjesto šefa poslaničkog kluba CDU/CSU, prenose njemački mediji.

„To bi mogla biti prilika da se preispita sastav savezne vlade“, rekao je Merc za ZDF.

Merc i lider Hrišćansko-socijalne unije (CSU) Markus Zeder najavili su da će u narednim danima razgovarati o izboru Španovog nasljednika i relativno brzo izaći sa prijedlogom.

Kancelar je, međutim, naglasio da je riječ o hipotetičkoj mogućnosti, istovremeno kritikujući Špana zbog načina na koji je obavijestio stranačko rukovodstvo o svojoj odluci.

„Da smo imali vremena, mogli smo o tome mirno da razgovaramo, ali vremena nijesmo imali“, kazao je Merc.

Špan je u subotu podnio ostavku nakon što se našao na meti oštrih kritika zbog aranžmana vezanog za surogat-majčinstvo. On i njegov partner Danijel Funke nedavno su objavili da su dobili sina rođenog u Sjedinjenim Američkim Državama uz pomoć surogat-majke.

Surogat-majčinstvo je u Njemačkoj zabranjeno, a dodatne kritike izazvala je činjenica da se Špan ranije javno izjašnjavao protiv takve prakse, što je i zvanični stav njegove stranke CDU.

Merc je poručio da će, u konsultacijama sa Markusom Zederom, uskoro predložiti kandidata za novog šefa poslaničkog kluba CDU/CSU.

„O tome ćemo razgovarati u stranačkim tijelima narednih dana i relativno brzo ćemo izaći sa prijedlogom“, rekao je njemački kancelar.

Prema pisanju njemačkih medija, među potencijalnim kandidatima za Španovog nasljednika pominju se šef kancelarovog kabineta Torsten Fraj, generalni sekretar CDU-a Karsten Lineman, Nina Varken iz CDU-a i Aleksandar Dobrint iz CSU-a.