Njemački kancelar najavio razgovore o izboru novog šefa poslaničkog kluba CDU/CSU, dok se među mogućim nasljednicima pominje više istaknutih stranačkih funkcionera.
Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne isključuje mogućnost rekonstrukcije savezne vlade nakon ostavke Jensa Špana na mjesto šefa poslaničkog kluba CDU/CSU, prenose njemački mediji.
„To bi mogla biti prilika da se preispita sastav savezne vlade“, rekao je Merc za ZDF.
Merc i lider Hrišćansko-socijalne unije (CSU) Markus Zeder najavili su da će u narednim danima razgovarati o izboru Španovog nasljednika i relativno brzo izaći sa prijedlogom.
Kancelar je, međutim, naglasio da je riječ o hipotetičkoj mogućnosti, istovremeno kritikujući Špana zbog načina na koji je obavijestio stranačko rukovodstvo o svojoj odluci.
„Da smo imali vremena, mogli smo o tome mirno da razgovaramo, ali vremena nijesmo imali“, kazao je Merc.
Špan je u subotu podnio ostavku nakon što se našao na meti oštrih kritika zbog aranžmana vezanog za surogat-majčinstvo. On i njegov partner Danijel Funke nedavno su objavili da su dobili sina rođenog u Sjedinjenim Američkim Državama uz pomoć surogat-majke.
Surogat-majčinstvo je u Njemačkoj zabranjeno, a dodatne kritike izazvala je činjenica da se Špan ranije javno izjašnjavao protiv takve prakse, što je i zvanični stav njegove stranke CDU.
Merc je poručio da će, u konsultacijama sa Markusom Zederom, uskoro predložiti kandidata za novog šefa poslaničkog kluba CDU/CSU.
„O tome ćemo razgovarati u stranačkim tijelima narednih dana i relativno brzo ćemo izaći sa prijedlogom“, rekao je njemački kancelar.
Prema pisanju njemačkih medija, među potencijalnim kandidatima za Španovog nasljednika pominju se šef kancelarovog kabineta Torsten Fraj, generalni sekretar CDU-a Karsten Lineman, Nina Varken iz CDU-a i Aleksandar Dobrint iz CSU-a.