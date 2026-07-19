Vatrena stihija progutala je desetine hiljada hektara zemljišta, dok meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine dodatno povećati rizik od novih požara.

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Španija se suočava sa velikim šumskim požarima koji pustoše područja sjeverno od Madrida i u blizini Saragose, dok meteorolozi upozoravaju da od utorka stiže novi toplotni talas sa temperaturama koje bi ponegdje mogle premašiti 45 stepeni Celzijusa.

Više od 700 ljudi evakuisano je iz svojih domova zbog velikog požara u provinciji Gvadalahara, gdje se sa vatrenom stihijom bori oko 300 vatrogasaca uz podršku 26 protivpožarnih letjelica. Požar je do sada zahvatio oko 13.000 hektara zemljišta.

Vatra je zahvatila šumovito planinsko područje koje obuhvata Park prirode Sijera Norte, stanište brojnih zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta, uključujući orlove, vukove i rijetke vrste leptira.

Španski premijer Pedro Sančez saopštio je da vlada pažljivo prati razvoj situacije i zahvalio vatrogascima koji, kako je naveo, „neumorno rade“ kako bi zaštitili živote građana i stavili požar pod kontrolu.

Predsjednik regionalne vlade Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Pahe opisao je požar kao „težak i komplikovan“.

U međuvremenu, situacija u Aragonu, gdje je požar kod Saragose primorao oko 1.000 ljudi na evakuaciju, postepeno se stabilizuje. Regionalne vlasti saopštile su da će hitne službe procijeniti kada će stanovnici pet evakuisanih sela moći da se vrate svojim kućama.

U tom požaru izgorjelo je oko 14.400 hektara zemljišta, a za sada nema izvještaja o poginulima ili povrijeđenima.

Početkom ovog mjeseca Španiju je pogodio jedan od najsmrtonosnijih šumskih požara u novijoj istoriji, kada je u provinciji Almerija poginulo 13 ljudi, dok je vatra uništila oko 7.000 hektara.

Nacionalna meteorološka služba AEMET upozorila je da će od utorka zemlju zahvatiti treći toplotni talas ovog ljeta. Očekuje se da će temperature u većem dijelu zemlje prelaziti 40 stepeni, dok bi u pojedinim područjima do četvrtka mogle dostići i više od 45 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi upozoravaju da će najopasniji period biti tokom centralnog dijela dana, posebno za osobe koje rade ili borave na otvorenom, kao i za osjetljive kategorije stanovništva.