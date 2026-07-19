Više vodećih ukrajinskih medija objavilo je zajedničku istragu „Inicijativa 143“, uprkos pokušaju suda da zabrani njeno objavljivanje. Istraživači tvrde da su desetine stanova kupljene daleko ispod tržišne vrijednosti.

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Više vodećih ukrajinskih medija objavilo je zajedničku istraživačku priču pod nazivom „Inicijativa 143“, koja otvara sumnje u moguću korupciju povezanu sa Oleksandrom Suhačovim, bratom direktora Državnog biroa za istrage (DBR) Oleksija Suhačova.

Istragu je prvobitno pripremio istraživački portal Slidstvo.info, ali je neposredno prije objavljivanja Okružni sud u Pečersku donio odluku kojom je tom mediju zabranjeno da objavi tekst. Uprkos tome, istraživanje su objavili brojni drugi ukrajinski mediji.

Prema nalazima novinara, Oleksandar Suhačov je između 2018. i 2020. godine postao vlasnik ukupno 143 nekretnine u dva stambena kompleksa u Harkovu, koje je izgradila kompanija Stroy City.

⚡️ Ukrainian media defy court ban, publish forbidden report on top official's brother.



According to the report, Oleksiy Sukhachov’s brother Oleksandr has bought 143 apartments at a price far below their market value, with an apartment being valued at the price of a smartphone.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)July 17, 2026

Kako se navodi u istraživanju, za pojedine stanove plaćao je između 932 i 1.856 američkih dolara, iako su se stanovi u istim kompleksima na tržištu prodavali za oko 800 dolara po kvadratnom metru.

Iz zemljišnih knjiga proizlazi da je 2018. godine kupio čak 40 odsto svih stanova u jednoj zgradi u ulici Julije Čigirine 13, u okviru stambenog kompleksa IT-Park Manufactura.

17 Juillet 2026



Et encore de la génétique Ukrainienne ..



La société « Parkovy-2 » demande au tribunal d’interdire à «https://t.co/Sck4N31D7o» et au Centre anti-corruption (ACC) de publier des informations sur les biens immobiliers d’Oleksandr Sukhachev, le frère du chef…pic.twitter.com/Um4gM0WrUs — SPREX64 (@SPREX64)July 17, 2026

Novinari navode da je 9. jula 2018. godine Suhačov na osnovu dva kupoprodajna ugovora kupio 30 stanova za nešto više od milion grivni, odnosno oko 39.300 dolara. Samo dva dana kasnije kupio je još 28 stanova za manje od 33.000 dolara.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je 2021. godine protiv investitora Stroy City pokrenuta istraga zbog sumnje na nelegalnu gradnju. Već naredne godine predmet je iz Kancelarije državnog tužioca proslijeđen upravo Državnom birou za istrage, na čijem je čelu bio Oleksij Suhačov, nakon čega je istraga, prema navodima istraživača, praktično izgubila zamah i do danas niko nije zvanično optužen.

Квартири за ціною смартфона: Опубліковано заборонене розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР



Попри судову заборону, медіа розкрили: Олександр Сухачов купував квартири у Харкові від $932. Брат директора Державного бюро розслідувань отримував майно від…pic.twitter.com/Z2R0RQlcTI — InfoResist (@InfoResist)July 17, 2026

Neposredno prije planiranog objavljivanja istraživanja, kompanija Parkovyi-2 LLC, koja je prodala stanove, podnijela je tužbu i dobila sudsku zabranu objavljivanja teksta.

Ukrajinski mediji ocijenili su da je riječ o presedanu.

„Sud je unaprijed zabranio objavljivanje novinarskog istraživanja“, navode mediji, ističući da je takva praksa suprotna ukrajinskom zakonodavstvu i da podsjeća na modele ograničavanja medijskih sloboda karakteristične za Rusiju.

Iako se zabrana odnosila isključivo na portal Slidstvo.info, istragu su potom zajednički objavili Dzerkalo Tižnja, Ukrajinska pravda, Radio Slobodna Evropa, Suspilne, Toronto Television, Bihus.Info, Hromadske i New Voice.

Slučaj je dodatno pojačao kritike na račun Državnog biroa za istrage, institucije nadležne za istrage protiv pripadnika policije i drugih državnih funkcionera. Evropska unija je i ranije pozivala na reformu DBR-a, dok je Oleksij Suhačov odbacivao takve zahtjeve, tvrdeći da bi predložene reforme „uništile“ tu instituciju.

Kyiv judge blocks journalistic probe into properties tied to top Ukrainian investigator’s siblinghttps://t.co/fjhJhN1AyS



1/3pic.twitter.com/vANdKfn1zQ — Slidstvo (@Slidstvo_info)July 9, 2026

Prema navodima istraživača, Oleksandar Suhačov je u međuvremenu prodao svih 143 nekretnine koje je posjedovao.

Istovremeno, Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije Ukrajine (SAPO) podnijelo je Visokom antikorupcijskom sudu tužbu za oduzimanje imovine ministra za razvoj zajednica i teritorija Oleksija Kulebe, uz tvrdnju da vrijednost njegove imovine nije u skladu sa zvanično prijavljenim prihodima koje je ostvarivao kao državni funkcioner.