Potres jačine 7,3 stepena zatresao jug regiona, stanovnici evakuisani iz objekata, a vlasti upozorile na moguće talase visine do jednog metra.

Izvor: Screenshot/Twitter/@Andalalucha

Snažan zemljotres pogodio je područje južnog Meksika, Gvatemale i Salvadora, izazvavši snažno podrhtavanje tla, evakuacije i upozorenje na mogući cunami.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres je imao magnitudu 7,3 stepena, a epicentar se nalazio na dubini od oko 10 kilometara. Prvobitno je procijenjen na 7,4 stepena, ali je naknadno korigovan.

USGS je upozorio da bi opasni cunami talasi mogli pogoditi obalu u radijusu od oko 300 kilometara od epicentra, dok su meksičke vlasti saopštile da bi pojedini djelovi obale mogli biti pogođeni talasima visine do jednog metra.

#Terremoto#Guatemala

Video muestra como se sintió el terremoto de 7.3 en una construcción de un edificio ubicado en Quetzaltenango a unos 200 km de la frontera con México .pic.twitter.com/lNSNqIHUVn — Minuto & Medio (@MinMedio)July 17, 2026

Za sada nema potvrđenih informacija o poginulima niti većoj materijalnoj šteti. Ipak, zemljotres je izazvao paniku među stanovništvom, a u pojedinim gradovima zabilježena su oštećenja starijih objekata i odroni.

U Gvatemala Sitiju stanovnici su izašli na ulice tokom podrhtavanja, dok su pojedini objekti evakuisani. Nastava u školama u nekoliko departmana je obustavljena zbog bezbjednosti učenika.

July 17_5⃣

Climate Awareness



The moments of a powerful earthquake with a magnitude of 7.3 in southwestern#Mexico



⚡️The number of earthquakes and instances of volcanic activity is growing exponentially. It's indicates that the planet is heating up from within#Sciencehttps://t.co/03LjKb3Mu8pic.twitter.com/UE8cKKAmh1 — Irene (@irene_makarenko)July 17, 2026

Dramatični snimci sa društvenih mreža prikazuju zgrade koje se snažno ljuljaju, predmete koji padaju sa polica u prodavnicama, kao i odrone na putevima.

Meksičke vlasti pozvale su građane da se udalje od plaža dok traje procjena opasnosti od cunamija. Nakon glavnog udara registrovano je i nekoliko naknadnih potresa jačine između 5,1 i 6 stepeni.