Iran pogodio brod sa hrvatskom posadom u Ormuskom moreuzu.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Iranska vojska pogodila je juče brod sa hrvatskom posadom, piše "Rojters". Prema prvim nezvaničnim informacijama portala "Morski.hr", na brodu je bilo najmanje šest državljana Hrvatske i niko nije povrijeđen.

"Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro.

Ugasili smo požar, samo malo dimi. Ja sam bio na straži.

Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživio sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu prije rakete izašao na ECR platformu", rekao je jedan od pomoraca sa pogođenog broda.

Ranije je pogođen katarski LNG brod "Al Rekajat" nakon čega se javila opasnost od požara u kotlarnici. Brod je pogođen dok je plovio omanskom stranom Ormuskog moreuza.

Ovaj brod je u vlasništvu i pod upravom firme "Nakilat", poznata i kao Qatar Gas Transport Company Ltd. Riječ je o jednoj od najvećih flota za LNG transport na svijetu.