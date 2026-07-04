Donald Tramp održao je govor povodom 250. godišnjice Dana nezavisnosti SAD, poručivši da je Amerika "najslobodnija i najmoćnija nacija", uz isticanje istorijskih dostignuća i upozorenja na povratak ideoloških prijetnji.

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, održao je govor u Nacionalnom memorijalnom centru Maunt Rašmor povodom 250. godišnjice Dana nezavisnosti SAD, a osvrnuo se na brojne političke trenutke i kao da je povezao naizgled nespojive stvari.

Tramp je u svom govoru rekao da nema ničeg na svijetu kao što je američka sloboda.

"U svim analima vremena, nijedna nacija nikada nije slavila tako veličanstven trijumf kao ovaj – onaj u kojem učestvujemo upravo sada. Sa 250 godina, Amerika je najstarija republika na Zemlji. Mi smo najslobodniji ljudi na Zemlji. Imamo najpravedniji i najtrajniji ustav na Zemlji. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na Zemlji. I milošću Božjom, Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najneobičnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj istoriji. I sjajno je biti vaš predsjednik. To je sjajno. Vaš predsjednik. To je sjajno. Četvrt milenijuma, sloboda, pravda, jednakost, samouprava i neuporedivi prosperitet cvjetali su ovdje kao nigdje drugdje ranije. Nema ničeg sličnog onome što mi radimo", rekao je Tramp.

Takođe je rekao da je nastanak i opstanak američke nacije pod Božjim pokroviteljstvom, jednostavno rečeno, najbolja i najnevjerovatnija stvar koju su ljudske ruke ikada stvorile na ovoj planeti.

"To je – uvijek, uvijek, uvijek. Nijedna druga zemlja nije učinila više dobra za ovaj svijet od Sjedinjenih Američkih Država. I zahvaljujemo se na ovim izvanrednim blagoslovima. Moramo zapamtiti da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodni poredak svijeta. To nije norma. To je izuzetak. To je rijetko. To je neprocjenjivo. I zaista je čudesno. Kroz cijelu istoriju čovječanstva, većina ljudi na većini mjesta živjela je živote obilježene patnjom, siromaštvom, eksploatacijom, nasiljem i... Ali ovdje u Americi, na ovom kontinentu, napisali smo potpuno drugačiju priču. To je priča o ljudima koji sami upravljaju, o muškarcima i ženama koji se, zahvaljujući sopstvenim vještinama i talentu, uzdižu da idu dalje od bilo koga prije njih", poručio je Tramp.

Trijumf američke nezavisnosti, prema Trampu, bio je rezultat djelovanja najneobičnijih ljudi, najneobičnije kulture i najneobičnijih ideja u istoriji – svega što je stvorilo najneobičniju republiku ikada viđenu u istoriji.

"Ali prije 250 godina, riječi naše Deklaracije o nezavisnosti izazvale su zemljotres koji je odjekivao kroz vjekove. Pokrenule su revoluciju koja nikada nije završena, i nastavlja se i danas. Večeras dolazimo na ovu prelijepu planinu, i ona je zaista prelijepa, da izrazimo zahvalnost onima koji su sve to omogućili, počevši od četiri osobe koje su najzaslužnije za postizanje ove istorijske prekretnice. To je zaista jedinstven identitet i nikada se neće promijeniti. To je krajnji izvor naše snage i bedem naše slobode. Na ovu godišnjicu moramo se sjetiti, moramo se sjetiti i nikada ne smijemo zaboraviti, da američka sloboda nije opstala 250 godina samo zahvaljujući riječima na papiru. Sloboda je ovdje trijumfovala zahvaljujući kulturi i karakteru ljudi koji su je proglasili, branili i sačuvali", naglasio je američki predsjednik.

Takođe je istakao da su Amerikanci specifični ljudi.

"Amerikanci uvijek žele mir i red, ali nikada nećemo odustati pred opasnošću ili prijetnjom. Uvijek ćemo se boriti, boriti i boriti – i pobjeđivati, pobjeđivati i pobjeđivati. Moramo to da uradimo. Jer to je naša kultura, to je naš karakter. Ne otjelotvoruje svaki Amerikanac sve to, ali svaki Amerikanac zna da su to osobine koje čine našu zemlju izuzetnom. I zaista jeste. Ne morate biti rođeni ovdje, ali morate voljeti ono što smo izgradili. Morate voljeti našu zemlju. Nikada nije bilo ničeg sličnog nama nigdje na Zemlji i nećemo dozvoliti nikome da nam to oduzme", rekao je.

Nakon toga, Tramp je ponovo pomenuo prijetnju komunizma.

"Ipak, dok se približavamo ovoj slavnoj godišnjici, ponovo vidimo napad na naš američki identitet. Generaciju nakon što smo se borili i pobijedili u Hladnom ratu protiv prijetnje komunizma, sada svjedočimo ponovnom porastu komunističke prijetnje našoj zemlji, uključujući i onu koja dolazi od novopridošlih koji prihvataju ideje koje su dijametralno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. To nisu samo obična politička neslaganja, poput onih oko poreza ili propisa. Komunizam predstavlja smrtnu prijetnju američkoj slobodi. To je najveća prijetnja našoj zemlji – veća od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, Perl Harbora ili čak napada 11. septembra. Nećemo dozvoliti da nam se to dogodi. Vjerujte mi, nećemo dozvoliti da nam se to dogodi. Jer komunizam je neprijatelj slobodnih ljudi svuda – svuda u svijetu", istakao je i dodao:

"Nikada ne funkcioniše. To je neprijatelj Ustava. Prije svega, to je neprijatelj 4. jula 1776. To je zaista neprijatelj. Dok radikali i ekstremisti napadaju našu nevjerovatnu istoriju na svakom koraku, oni ćute o jadnoj istoriji samog komunizma, jer nikada nije uspio. Jer hiljadama godina, ako pogledate, pod različitim imenima, pod donekle različitim ideologijama i sistemima, taj sistem je izazvao više smrti i razaranja nego bilo koji drugi sistem ikada pokušan. Samo u posljednjem vijeku odnio je 100 miliona života", rekao je on.

On ističe da je komunizam prijetnja slobodi i težnji ka sreći.

"On misli na smrt, tiraniju i težnju ka zlu. Bezbožni komunistički moral nalaže da je sve opravdano kako bi se ostvarile neljudske vizije. Oni ne žele dobro. Ne vole Boga i ne žele Boga. Ne vole religiju, ne žele je i neće je prihvatiti. Ali nećemo im dozvoliti da pobijede. Nemaju šanse protiv nas. Ne poštuju zakon, pravdu, principe, tradiciju niti vaša Bogomdana prava. To je ideologija masovne krađe, masovne kontrole, masovnih laži i masovnih ubistava. Takvim doktrinama ne smije se dati nikakav prostor, jer prvo što urade kada dođu na vlast jeste da je unište, baš kao što su komunisti radili u drugim zemljama gdje god da pogledate. Jednostavno rečeno, komunizam predstavlja najbolje ideje i tradicije u istoriji – kao što vi lažete o našem nasljeđu, govoreći našoj djeci da živimo na ukradenoj zemlji ili da su naši heroji bili ugnjetači – oni rade nešto mnogo gore od blaćenja naše prošlosti. Oni blate i napadaju našu budućnost. Nećemo dozvoliti da se to dogodi", rekao je.

Na kraju je naglasio da niko nije postigao toliko kao Amerikanci.

"Mi smo nacija koja je sanjala i stvarala savremeni svijet. Izgradili smo željeznice. Izgradili smo te velike, lijepe nebodere, ukrotili električnu energiju i izmislili sijalicu, telefon, avion, pokretnu traku, televiziju, mikročip, personalni računar, internet, GPS, pametni telefon i skoro sve ostalo u svim oblastima koje su trajale, a posebno u nekim oblastima koje su trajale. Prije nekoliko dana smo izmislili ljudski genom da izliječimo čitavu energiju, osvojili daleko najviše olimpijskih medalja od svih zemalja na svijetu, kao i najviše Nobelovih nagrada. Doduše, meni je nisu dodijelili. Okončao sam osam ratova. Ipak nisam dobio. Ne postoji. Izdali smo daleko najviše patenata. Mi proizvodimo najbolje filmove. Mi stvaramo najbolju muziku. A mi smo proizveli najveće zabavljače i najjače sportiste koje je svijet ikada vidio. To je apsolutno tačno", ističe američki predsjednik.

Završavajući svoj govor, Tramp je rekao da su SAD inspiracija za cijeli svijet.

"Izgradili smo najjaču i najmoćniju vojsku. Pobijedili smo u dva svjetska rata, i u Hladnom ratu, i ostavili neprijatelje Amerike u dubinama istorije. Pobijedili smo Venecuelu za jedan dan i jako smo potresli Iran. Očajnički žele dogovor. Jako žele dogovor. Dali smo im nedjelju dana odmora za sahranu jer smo dobri ljudi. Zapamtite ovo: uživamo poštovanje kao nijedna druga nacija na svijetu. Svaki kralj, svaki premijer, svaki predsjednik – svi nas poštuju daleko više nego bilo koja druga zemlja. Prije dvije godine, smijali su nam se. Sada postoji samo poštovanje. I želim da vam kažem: najbolje tek dolazi. Poslije 250 godina, američka sloboda i dalje odjekuje. Američki san i dalje živi, a američka zastava se i dalje vijori ponosnije nego ikad prije. Kada je u pitanju narod koji se ne predaje, nacija koja neće posustati i zemlja koja neće pasti, koliko god se neprijatelj trudio, ne možemo biti poraženi", zaključio je američki predsjednik.