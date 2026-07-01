Zelenski upozorio ukrajinski narod da Rusija sprema novo masovno bombardovanje.

Izvor: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je upozorio stanovništvo u Ukrajini da Rusija priprema masovno bombardovanje više gradova i sela, piše "Kijev Independent". On je u službenoj posjeti Dablinu i premijeru Irske Majklu Martinu sa kojim je održao zajedničku konferenciju na kojoj je upozorio ukrajinski narod.

"Rusija priprema masovno granatranje teritorije Ukrajine, to pokazuju podaci ukrajinskih obavještajnih službi. Danas postoje veoma neprijatne informacije o pripremi još jednog masovnog ruskog udara.

Postoje obavještajni podaci i odmah nakon naše konferencije za novinare, vratiću se u Ukrajinu sa svojim timom veoma brzo. Molim naše ljude da budu posebno oprezni, da zaštite sebe i svoju djecu, kao i da koriste skloništa i obrate pažnju na signale za vazdušnu opasnost", naveo je Zelenski.

Vidi opis Putin naredio masovno bombardovanje Ukrajine: Hitno upozorenje Zelenskog iz Dablina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Potom je komentarisao aktuelnu situaciju na frontu. Naveo je da predsjednik Rusije Vladimir Putin i dalje kategorično odbija da završi rat, a otkrio je i da Kijev i Moskva komuniciraju i zvaničnim i nezvaničnim kanalima.

"On vidi samo dalju agresiju protiv Ukrajine i naših suseda, protiv cijele Evrope. Moramo da dovedemo Rusiju u uslove u kojima neće imati druge alternative osim mira", dodao je Zelenski.