Počelo bombardovanje Kijeva na koje je upozorio Zelenski.
Večeras oko 21.40 časova po lokalnom vremenu počeli su masovni napadi Rusije po Ukrajini, piše "Kijev Independent". Oko 21.40 časova počelo je i bombardovanje Kijeva, prijestonice Ukrajine.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nalazi se u Dablinu u službenoj posjeti premijeru Irske Majklu Martinu i tokom zajedničke konferencije za medije je upozorio ukrajinski narod da ima informacije da Rusija sprema masovni napad. Vazdušne sirene oglasile su se u Kijevu u 21.40 po lokalnom vremenu.
Multiple explosions rock Kyiv as the Ukrainian capital comes under a Russian attack with Shahed/Geran-type long-range OWA-UAVs tonight.pic.twitter.com/qm2BfTsLaS— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able)July 1, 2026
Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko se hitno oglasio ubrzo nakon početka bombardovanja i apelovao je na stanovništvo da ostanu u skloništima i da prate informacije državnih organa. Saopštio je i da je aktivirana odmah protivvazdušna odbrana (PVO) koja se bori sa ruskim dronovima.
PVO se bori sa odvraćanjem dronova od centra prestonice Ukrajine. Mnogi stanovnici Kijeva su pobegli u podzemne željeznice, podigli su šatore i spremaju se da provedu cijelu noć tamo.
Explosions in Kyiv.— UAVoyager (@NAFOvoyager)July 1, 2026
Not sure what news you’ll fall asleep to tonight.
We are preparing for another massive russian attack.
Tu-95 activity. A large number of ballistic missiles are being prepared from Bryansk.
This is reality, not “alerts”.
Another night of terror expected.pic.twitter.com/aMoCoCkECK
Vazduhoplovne snage izdale su upozorenje o kretanju velikog broja ruskih dronvao iz više pravaca. Na udaru su, pored Kijeva i Nikolajev, Konotop i Herson.
Kijev je na udaru iz više pravaca. Zasad nije poznato da li ima žrtava.
Kyiv. Zoloti Vorota metro station.— UAVoyager (@NAFOvoyager)July 1, 2026
Some will spend the night here.
Most won't.
Millions will face another night of russian terror at home.https://t.co/uZ9kHnCVLcpic.twitter.com/SRqUXebogm