Počelo bombardovanje Kijeva na koje je upozorio Zelenski.

Izvor: X/@Archer83Able

Večeras oko 21.40 časova po lokalnom vremenu počeli su masovni napadi Rusije po Ukrajini, piše "Kijev Independent". Oko 21.40 časova počelo je i bombardovanje Kijeva, prijestonice Ukrajine.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nalazi se u Dablinu u službenoj posjeti premijeru Irske Majklu Martinu i tokom zajedničke konferencije za medije je upozorio ukrajinski narod da ima informacije da Rusija sprema masovni napad. Vazdušne sirene oglasile su se u Kijevu u 21.40 po lokalnom vremenu.

Multiple explosions rock Kyiv as the Ukrainian capital comes under a Russian attack with Shahed/Geran-type long-range OWA-UAVs tonight.pic.twitter.com/qm2BfTsLaS — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able)July 1, 2026

Načelnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko se hitno oglasio ubrzo nakon početka bombardovanja i apelovao je na stanovništvo da ostanu u skloništima i da prate informacije državnih organa. Saopštio je i da je aktivirana odmah protivvazdušna odbrana (PVO) koja se bori sa ruskim dronovima.

PVO se bori sa odvraćanjem dronova od centra prestonice Ukrajine. Mnogi stanovnici Kijeva su pobegli u podzemne željeznice, podigli su šatore i spremaju se da provedu cijelu noć tamo.

Explosions in Kyiv.



Not sure what news you’ll fall asleep to tonight.



We are preparing for another massive russian attack.



Tu-95 activity. A large number of ballistic missiles are being prepared from Bryansk.



This is reality, not “alerts”.



Another night of terror expected.pic.twitter.com/aMoCoCkECK — UAVoyager (@NAFOvoyager)July 1, 2026

Vazduhoplovne snage izdale su upozorenje o kretanju velikog broja ruskih dronvao iz više pravaca. Na udaru su, pored Kijeva i Nikolajev, Konotop i Herson.

Kijev je na udaru iz više pravaca. Zasad nije poznato da li ima žrtava.