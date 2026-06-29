Legendarni Zlatan Ibrahimović progovorio je o kontroverzama na Svjetskom prvenstvu, ističući kako je tehnologija uništila san jedne nacije - Irana.

Izvor: YouTube/Fox Sports

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović poznat je po tome da uvijek govori bez dlake na jeziku, pa ga ni ugovor koji ima sa američkom televizijom "Foks" nije spriječio da kaže šta misli. Poslije ozbiljnih kontroverzi koje smo vidjeli na meču Irana i Egipa (1:1) na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog kojih je Iran "izbačen" sa turnira, Zlatan Ibrahimović stao je na stranu oštećene strane.

Kako je rekao Zlatan, tehnologija je "uništila" utakmicu Irana i Egipta, ističući da su poništeni golovi Iranaca pokvarili utisak i time su i njega izbacili iz takta.

"Nisu samo poništili gol, oni su ukrali san jedne cijele nacije", rekao je ogorčeni Zlatan Ibrahimović o Iranu koji nije uspio da prođe dalje sa tri remija u grupnoj fazi, pošto su neke druge reprezentacije bile bolje rangirane od njega na tabeli trećeplasiranih timova.

Zlatan rekao glasno i jasno šta misli

"Pogledao sam snimak bezbroj puta i dalje ne razumijem kako je uopšte moguće da su u toj situaciji dosudili ofsajd. Ako ćete poništiti gol koji odlučuje o sudbini jedne zemlje na Svjetskom prvenstvu, morate biti 100 posto sigurni u to. Ne smijete vi sad da pogađate i nagađatieskriveni iza ekrana", rekao je Ibrahimović koji je istakao da se njegova žalba nije odnosila samo na fudbal, nego i emocije jer su milioni navijača slavili taj gol prije nego što ga je VAR "obrisao".

Iran je sa tri remija u grupi eliminisan sa SP-a, a osim poništenog gola protiv Egipta, koštao ih je i primljeni gol Alžiraca u 94. minuti protiv Austrije (3:3). Dakle, "dupla" katastrofa.

Podsjetimo, Iran je u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama i bilo je uopšte neizvjesno da li će učestvovati na ovogodšnjem Mundijalu, a organizator se na kraju nije ponio prema Irancima kao i prema svima - imali su posebne protokole i morali su inače da budu u Tihuani.