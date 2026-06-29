Pet osoba je ubijeno u pucnjavi u Štadeu, a osumnjičeni je uhapšen. Motiv zločina još uvijek nije poznat.

Izvor: MONDO/Jovan Terzić

Najmanje pet osoba je ubijeno u pucnjavi u gradu Štadeu u Njemačkoj, saopštila je policija.

Policija je saopštila da motiv zločina još nije poznat i da je istraga u toku.

Policija i spasilačke službe sprovode veliku operaciju u Štadeu, objavio je Bild.

Portparol policije potvrdio je da je pet osoba poginulo. Prema prvim policijskim izvještajima, pucnjava je ispaljena u oblasti Dankersštrase u Štadeu (Donja Saksonija). Policija je uhapsila osumnjičenog.

Prema navodima više medija, mjesto incidenta je ustanova za mlade. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se i policijska stanica u Štadeu.