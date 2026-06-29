Avion kompanije Džet2 sa 225 putnika i sedam članova posade prinudno je sletio na aerodrom u Erfurtu u centralnoj Njemačkoj nakon što se u letjelici pojavio dim nepoznatog porijekla.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Avion kompanije Džet2 sa 225 putnika i sedam članova posade prinudno je sletio na aerodrom u gradu Erfurtu u centralnoj Njemačkoj zbog dima u letjelici, ali prema pisanju lokalnih medija niko nije povrijeđen.

Kao razlog za prindno slijetanje putničkog aviona portparol aerodroma u Erfurtu je naveo pojavu dima nepoznatog porijekla, prenosi njemački nedeljnik Štern.

Prema dostupnim informacijama avion Erbas A321 britanske avio-kompanije Džet2 poleteo je iz Grčke za London, ali tokom leta se aktivirao protivpožarni alarm nakon čega je avion bezbjedno sletio u Erfurtu, potom je evakuisan, a putnici su smješteni i zbrinuti na terminalu.

Avio-kompanija Džet2 je saopštila da će za nastavak leta u London kasnije danas biti obezbijeđena druga letjelica.

Aerodromska vatrogasna služba nije potvrdila da je u avionu izbio požar, a portparol aerodrom za sada se nije oglasio sa preciznijim informacijama o incidentu, ali Štern navodi da će avion za sada ostati u Erfurtu na tehničkom pregledu.