Novo istraživanje pokazalo je da čak dvije trećine kvalifikovanih radnika u Njemačkoj razmatra odlazak u inostranstvo, dok je trećina već preduzela konkretne korake u potrazi za poslom.

Izvor: Andreas Arnold / AFP / Profimedia

Sve veći broj kvalifikovanih radnika u Njemačkoj razmišlja o napuštanju zemlje. Prema novoj anketi koju je sproveo Institut Apinio za portal za zapošljavanje Indid, čak dvije trećine zaposlenih razmatra mogućnost rada u inostranstvu, a trećina je već podnijela konkretne upite ili prijave.

Najpopularnije destinacije su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Švajcarska, iako je interesovanje za SAD u poslednje vrijeme donekle opalo.

"Ako dvije trećine zaposlenih razmišlja o odlasku, to je jasan znak nezadovoljstva domaćim poslovnim okruženjem", upozorila je ekonomistkinja Virdžinija Zondergeld iz Indida.

Prema njenim riječima, međunarodna mobilnost je pozitivna, ali bi donosioci odluka i poslodavci trebalo ozbiljno da shvate ove signale.

"Ključno je da se kroz dijalog sa radnicima poboljšaju uslovi rada, redizajniraju podsticaji i talentovanim ljudima ponude pravi razlozi da ostanu u Njemačkoj", naglasila je Zondergeld.

Želja za radom u inostranstvu najizraženija je među bolje plaćenima. Gotovo polovina ispitanika sa neto prihodom domaćinstva većim od 6.000 eura već je aktivno tražila posao u inostranstvu.

Ipak, većina ne planira trajno iseljenje, već želi da u inostranstvu boravi od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Glavni motivi nisu bolje mogućnosti za karijeru, koje je navelo svega 25 odsto ispitanika, već veća plata i bolji kvalitet života, što je istaklo više od polovine anketiranih.

Više od 40 odsto ispitanika takođe se nada nižem poreskom i doprinosnom opterećenju. Anketa je sprovedena između 8. i 11. maja 2026. godine na uzorku od 1.000 zaposlenih osoba starosti od 16 do 66 godina.

Ovi rezultati dolaze u trenutku kada se Njemačka već duže vr9ijeme suočava sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, a odlazak visokoobrazovanih i dobro plaćenih stručnjaka mogao bi dodatno da pogorša stanje na tržištu rada. Stručnjaci upozoravaju da zemlja hitno mora da ponudi bolje uslove ukoliko želi da zadrži svoje talente, piše list Špigl.