Njemački sud osudio je 51-godišnjeg psihijatra Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu.
Njemački sud osudio je Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu 2024. godine u kojem je Abdulmohsen na božićnoj pijaci automobilom usmrtio šestoro ljudi, javio je list "Bild".
U izvještaju se navodi da je osuđeni izrazio žaljenje zbog napada i uputio izvinjenje porodicama žrtava.
Abdulmohsen (51) je u decembru udario automobilom u okupljeni narod u Magdeburgu, pri čemu je usmrtio šestoro ljudi, uključujući jedno dijete, i povrijedio više od 300 ljudi.
Suđenje Abdulmohsenu počelo je u novembru prošle godine.
Abdulmohsen je psihijatar koji je rođen u Saudijskoj Arabiji, a u Njemačkoj živi od 2006. godine.