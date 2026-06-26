Njemački sud osudio je 51-godišnjeg psihijatra Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu.

Izvor: Sebastian Kahnert / AFP / Profimedia

Njemački sud osudio je Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu 2024. godine u kojem je Abdulmohsen na božićnoj pijaci automobilom usmrtio šestoro ljudi, javio je list "Bild".

U izvještaju se navodi da je osuđeni izrazio žaljenje zbog napada i uputio izvinjenje porodicama žrtava.

Abdulmohsen (51) je u decembru udario automobilom u okupljeni narod u Magdeburgu, pri čemu je usmrtio šestoro ljudi, uključujući jedno dijete, i povrijedio više od 300 ljudi.

Suđenje Abdulmohsenu počelo je u novembru prošle godine.

Abdulmohsen je psihijatar koji je rođen u Saudijskoj Arabiji, a u Njemačkoj živi od 2006. godine.