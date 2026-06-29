Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na smrtnost od toplotnog talasa u Evropi, gdje je više od 1.300 ljudi izgubilo život zbog ekstremnih temperatura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/climatebook.gr / screenshot

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da je više od 1.300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna.

"Više od 1.300 dodatnih smrtnih slučajeva zabeleženo je od 21. juna u vezi sa visokim temperaturama u Evropi. Toplotni stres se često naziva 'tihim ubicom' a evropski domovi, radna mesta i škole nisu izgrađeni za ove temperature", naveo je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejezuz na platformi Iks.

Prema njegovim riječima, uslijed klimatskih promjena i globalnog zagrijevanja, fenomen toplotnog talasa koji se dešava "jednom u generaciji" sada se javlja skoro svake godine, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Direktor SZO upozorio je da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi, kao i infrastruktura, sve više izloženi pritisku uslijed ekstremnih vremenskih uslova.

"Evropa je kontinent na Zemlji koji se najbrže zagrijeva, zagrijevajući se dvostruko brže od globalnog prosjeka. Trenutno 150 miliona ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, mreže su u kvaru", istakao je on.

Vidi opis Umrlo više od 1.300 ljudi: Hitno se oglasio direktor SZO zbog toplotnog talasa u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Dodao je da Svjetska zdravstvena organizacija sarađuje sa svojim državama članicama i partnerima na rješavanju zdravstvenih prijetnji koje predstavljaju ekstremne vrućine, "fokusirajući se na pripremljenost, prevenciju i snažnije odgovore zdravstvenih sistema".

"Posebno podstičemo evropske zemlje da sprovedu akcione planove za zdravlje uslijed vrućine, kao dio šire agende za zaštitu zdravlja od klimatskih promjena", poručio je Gebrejesus.

Upozorenje dolazi nakon što su širom kontinenta oboreni temperaturni rekordi, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, gdje su zabilježene ekstremno visoke vrijednosti za ovo doba godine.

U Njemačkoj je, prema preliminarnim podacima, izmjerena rekordna temperatura od 41,7 stepeni Celzijusa, u Poljskoj je zabilježen istorijski maksimum od 40,5 stepeni, a u Češkoj 41,1 stepen.

Francusko ministarstvo zdravlja danas je saopštilo da je od srijede u zemlji bilo oko 1.000 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo.

U saopštenju se navodi da je veliki broj dodatnih smrtnih slučajeva među osobama starijim od 65 godina, a zabeležen je i porast broja ljudi koji umiru kod kuće za 40 odsto.