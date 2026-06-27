Dok se Evropa suočava sa jednim od najjačih toplotnih talasa poslednjih godina, američki ministar energetike Kris Rajt poručio je da građani ne bi trebalo da pretjeruju sa brigom zbog vrućina, ističući da hladnoća i dalje odnosi više života.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa poslednjih godina. Tim povodom američki ministar energetike Kris Rajt poručio je Evropljanima da ne pretjeruju sa brigom zbog vrućina, navodeći da je "hladnoća i dalje mnogo smrtonosnija od toplote".

"Više ljudi umire zimi nego leti jer je hladnoća daleko veći ubica od vrućine", rekao je Rajt u video-poruci upućenoj učesnicima konferencije Alijansa za odgovorno građanstvo, skupa konzervativnih političara, preduzetnika i javnih ličnosti, među kojima su bili i britanski desničarski političar Najdžel Faraž, kao i bivši britanski premijer Boris Džonson.

Američki ministar se pritom osvrnuo na energetsku krizu iz 2022. godine, kada je ruska invazija na Ukrajinu izazvala rast cijena energenata širom Evrope. Rekao je da su posledice visokih troškova grejanja bile razorne za stanovništvo.

Evropske vlade poslednjih dana upozoravaju na ozbiljne zdravstvene rizike zbog ekstremno visokih temperatura. Samo tokom toplotnog talasa 2022. godine u Evropi je, prema procenama naučnika, umrlo više od 60.000 ljudi.

Naučnici upozoravaju da, iako hladnoća trenutno uzrokuje više smrtnih slučajeva od vrućine, toplotni talasi postaju sve učestaliji, duži i intenzivniji zbog klimatskih promjena. Evropa se pritom zagrijeva dvostruko brže od globalnog prosjeka.

Zbog ekstremnih vrućina u pojedinim državama škole su već zatvorene, saobraćaj je poremećen, a elektroenergetski sistemi dodatno opterećeni u više evropskih zemalja.

U Francuskoj je tokom pokušaja rashlađivanja u rekama i jezerima život izgubilo četrdesetak ljudi, dok su zbog nesnosnih vrućina otkazani i pojedini događaji u okviru Londonske nedelje klimatske akcije.

Rajt je istovremeno pozvao Evropu da poveća kupovinu američkog tečnog prirodnog gasa (LNG), ocjenivši da je prirodni gas trenutno najvažnije rešenje za energetsku bezbjednost i prilagođavanje klimatskim promenama.

Takav stav izazvao je kritike djela naučne zajednice. Klimatološkinja Friderike Oto sa londonskog Imperijal koledža upozorila je da se smrtni slučajevi povezani sa hladnoćom i vrućinom ne mogu jednostavno upoređivati, jer ekstremne vrućine predstavljaju sve veći problem, naročito u zemljama globalnog juga.

Analiza međunarodne grupe Svjetska atribucija vremenskih prilika (World Weather Attribution), objavljena u petak, zaključila je da bi ovonedeljni toplotni talas u Evropi bez klimatskih promjena izazvanih sagorevanjem fosilnih goriva bio "gotovo nemoguć".

Prema njihovim podacima, gotovo polovina od više od 850 analiziranih evropskih gradova bilježi ili će uskoro zabilježiti rekordne nivoe toplotnog stresa za jun.

Evropski političari poručuju da ih izjave iz Vašingtona neće odvratiti od klimatskih ciljeva.

"Prije četiri godine neki su nam govorili da zanemarimo prvi šok izazvan fosilnim gorivima i nastavimo po starom. Danas, suočeni sa novim šokom, slušamo iste argumente. Oni koji to govore - greše", poručio je britanski ministar energetike Ed Miliband.