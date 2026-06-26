Pakleni toplotni talas spržio je Francusku, gdje su temperature dostigle istorijski maksimum od čak 44,3 stepena.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Turisti u Francuskoj su ovih dana dočekane izuzetno visokim temperaturama, protiv kojih se oni, kao i mještani, bore svim snagama. Posebno je vruće bilo u zapadnoj Francuskoj, gdje su temperature skočile znatno iznad 40 stepeni Celzijusa. Posjetioci Bordoa u Francuskoj opisali su kako je bilo provesti ljeto u gradu tokom ekstremnih vrućina, rekavši da su uglavnom bili zatvoreni u svojim stanovima.

U selu Pisos, temperature su u utorak dostigle 44,3°C, što je francuski rekord od početka mjerenja. Nešto niže, ali i dalje prilično visoke temperature predstavljaju problem i za stanovnike i za turiste u Bordou. Jedna Britanka otkrila je da je popularni turistički grad „jezivo pust“, jer ljudi ostaju u zatvorenom prostoru ili bježe na obalu.

Londonska stručnjakinja za odnose s javnošću, Tori Tomas, je u Bordou oko mjesec dana i iznajmljuje jednosoban stan preko Airbnb-a. Ovih dana, rekla je, sunce je bilo nepodnošljivo. „Tokom vikenda je bilo sve toplije i toplije, a do nedelje ljudi jednostavno nisu izlazili. Utorak je bio prvi dan kada je bilo nepodnošljivo biti napolju. U osnovi nisi mogao da stojiš na suncu. Na kraju sam otišla u muzej u bunkeru podmornice iz Drugog svjetskog rata da se rashladim“, rekla je za Dejli mejl. Dodala je da je imala osjećaj da bi stajanje na suncu duže od 10 minuta vjerovatno izazvalo zdravstvene probleme.

Vidi opis Ovo je juče bio najtopliji grad u Evropi: Izmjerena 44,3 stepena, ljudi sišli u bunkere, obuća se topi na asfaltu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: UGO AMEZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Margot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Le Gonidec Margot/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Žalila se i na asfalt i pločice na ulicama, koji su se toliko zagrijali da su joj se japanke „istopile“.

Tomas je dodala da su terase restorana, barova i kafića, koje su obično bile pune, ovih dana bile puste. „Mnogi restorani se ili rano zatvaraju ili se ne otvaraju, a ako su otvoreni, služe samo hladnu hranu – a) zato što niko ne želi da jede ništa toplo i b) zato što kuhinjski timovi moraju da kuvaju“, rekla je turistkinja koja je bila prilično iznenađena ekstremnom vrućinom.

„Odlučila sam da dođem ovdje u junu, umjesto u julu i avgustu, misleći da će biti hladnije. Odsjela sam u jednosobnom stanu preko Airbnb-a, koji srećom ima klima uređaj. Kada sam rezervisala smještaj, nisam posebno tražila mjesto sa klima uređajem, ali je to bio veliki blagoslov u poslednjih nekoliko dana“, dodala je.

Iftikar Kajsar, muškarac iz Londona, takođe je komentarisao visoke temperature, dijeleći na Fejsbuku kako su on i njegova supruga otišli ​​u Francusku u potrazi za hladom. Putovali su na sjever iz Španije, ali nisu očekivali da će se naći usred najopasnijeg toplotnog talasa u zemlji do sada.

Ekstremne vrućine su odnijele nekoliko života u Francuskoj u poslednjih nekoliko dana. Jedna Britanka se srušila i preminula u srijedu na kampu Baie d’Aunis u primorskom gradu La Tranche-sur-Mer. Istog dana, trogodišnji dječak je pronađen mrtav u automobilu u pariskom predgrađu.