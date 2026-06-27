Iran navodno napao Bahrein dronovima.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Iranska revolucionarna vojska je danas navodno napala Bahrein, piše "The Hill". Iranska vojska je ranije u toku dana najavila da je ciljala američke "terorističke" vojne lokacije u regionu, na Bliskom istoku, kao odgovor na napade u petak 26. juna 2026. godine.

Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina se danas hitno oglasilo nakon iranskih napada dronovima. Oni su naveli da su iranski dronovi napali zemlju, ali nisu precizirali tačne mete.

Bahrein je baza 5. flote američke mornarice. Ovi napadi ozbiljno prete potpisanom prekidu vatre i Memorandumu o razumijevanju.

WORLD NEWS: Iran launched a drone assault targeting Bahrain while a ship in the Strait of Hormuz separately came under attack Saturday, likely Tehran's response to overnight airstrikes by the United States.https://t.co/28y40NJCmO — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10)June 27, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Liban su u petak 26. juna potpisali prekid vatre. Ubrzo nakon toga, Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran zbog napada Irana na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.