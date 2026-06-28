Najmanje 11 osoba poginulo je kada se na sjeveroistoku Francuske srušio civilni avion koji je prevozio grupu padobranaca. Na terenu su jake spasilačke snage koje pretražuju mjesto nesreće.
Najmanje 11 osoba poginulo je kada se u nedjelju srušio civilni avion u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske, prenio je kanal BFM, pozivajući se na Iva Segija, prefekta departmana Mert i Mozel.
Lokalni list L'Est Republicain izvijestio je da je letjelica, koja je poletjela sa lokalnog aerodroma Nansi-Esej, prevozila grupu padobranaca.
Na mjestu nesreće nalazi se veliki broj spasilaca i pripadnika hitnih službi koji učestvuju u intervenciji. Lokalna prefektura je na mreži Iks saopštila da je prefekt Segi aktivirao operativni centar kako bi se situacija na terenu pratila u realnom vremenu.