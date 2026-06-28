Najmanje 11 osoba poginulo je kada se na sjeveroistoku Francuske srušio civilni avion koji je prevozio grupu padobranaca. Na terenu su jake spasilačke snage koje pretražuju mjesto nesreće.

Izvor: Profimedia/AFP

Najmanje 11 osoba poginulo je kada se u nedjelju srušio civilni avion u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske, prenio je kanal BFM, pozivajući se na Iva Segija, prefekta departmana Mert i Mozel.

Lokalni list L'Est Republicain izvijestio je da je letjelica, koja je poletjela sa lokalnog aerodroma Nansi-Esej, prevozila grupu padobranaca.

Na mjestu nesreće nalazi se veliki broj spasilaca i pripadnika hitnih službi koji učestvuju u intervenciji. Lokalna prefektura je na mreži Iks saopštila da je prefekt Segi aktivirao operativni centar kako bi se situacija na terenu pratila u realnom vremenu.