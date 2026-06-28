Nakon ekstremnih temperatura, Francusku su zahvatile snažne oluje sa desetinama hiljada udara groma, dok meteorolozi najavljuju zahlađenje.

Izvor: Bertrand Kulik / Animal News Agency / Sipa Press / Profimedia

U Francuskoj je tokom toplotnog talasa, koji traje od 24. juna, zabilježeno oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego što je uobičajeno, saopštila je danas francuska Služba za javno zdravlje.

Istovremeno, meteorološka služba Meteo-Frans najavila je da će večeras u 22 sata biti ukinuta najviša upozorenja na ekstremne vrućine širom zemlje, zahvaljujući prodoru hladnijeg vazduha sa zapada i sjeverozapada.

Prethodne noći više regiona pogodile su snažne oluje sa više od 127.000 udara groma, praćene jakim vjetrom, intenzivnom grmljavinom i gradom. Tokom subote oborena su ili izjednačena čak 202 temperaturna rekorda, a u pojedinim djelovima zemlje izmjereno je i do 43,2 stepena Celzijusa.