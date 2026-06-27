Ekstremni toplotni talas izazvao je pravu pomamu za klima-uređajima širom Francuske. U pojedinim prodavnicama kupci su se gurali, sukobljavali i povređivali pokušavajući da dođu do rashladnih uređaja na akciji.

Izvor: X/shanghaidaily/Printscreen

Dugotrajni toplotni talas koji je zahvatio Francusku izazvao je haotične scene u prodavnicama širom zemlje, gdje su se kupci masovno otimali za klima-uređaje na sniženju. U pojedinim slučajevima situacija je eskalirala u tuče, a zabilježene su i povrede, prenosi Anadolija.

Najdramatičniji incident dogodio se u četvrtak prilikom otvaranja nove diskont prodavnice Akšn u poslovnoj četvrti La Defans u Parizu. Stotine kupaca okupile su se ispred ulaza i prije otvaranja, nadajući se da će kupiti klima-uređaj marke Kinzo po cijeni od 179 evra.

As record-breaking heat grips parts of France, with temperatures topping 40°C, shoppers have been lining up early to snap up air conditioners and cooling fans.pic.twitter.com/80XdOZqFL0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily)June 26, 2026

Prema izvještajima lokalnih medija i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, dio kupaca je nasilno ušao u prodavnicu odmah nakon otvaranja vrata i pojurio ka odjeljenju sa klima-uređajima. U gužvi koja je uslijedila više osoba je povrijeđeno, nakon što su ih drugi kupci gurali i udarali u pokušaju da dođu do uređaja.

Slične scene zabilježene su i u drugim dijelovima Francuske. U mjestu Šambr lej Tur u centralnoj Francuskoj kupci su snimljeni kako se guraju i otimaju za klima-uređaje i ventilatore odmah po otvaranju prodavnice. Slični incidenti prijavljeni su i u Konkarnou u oblasti Bretanji, kao i u Anžeu na zapadu zemlje.

French shoppers clashed over air conditioners as a deadly heatwave swept across the country, with emergency health service data showing at least 109 people died in Paris on Friday from suspected heat-related causes



️ The toll excludes deaths in hospitals and nursing homes,…pic.twitter.com/Pvy3nYmLZx — Anadolu English (@anadoluagency)June 27, 2026

Ova masovna potražnja za rashladnim uređajima dolazi u trenutku kada se Francuska suočava sa ekstremnim toplotnim talasom. Temperature u pojedinim regionima prelaze 40 stepeni Celzijusa, što stvara veliki pritisak na bolnice i hitne službe.

Izvršni direktor trgovačkog lanca Karfur Aleksandar Bompard izjavio je da je kompanija za samo jedan dan prodala najmanje 30.000 ventilatora i klima-uređaja, što je oko hiljadu puta više nego što je uobičajena dnevna prodaja.

Internet prodavnica Amazon takođe je saopštila da je prodaja rashladnih uređaja prošle nedjelje gotovo udvostručena u odnosu na isti period prošle godine.

(Mondo.rs)