Njemačka, Italija i Francuska među najpogođenijim zemljama, vlasti izdaju upozorenja i pozivaju građane na oprez.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ekstremni toplotni talas koji je prethodnih dana zahvatio zapadnu Evropu nastavlja da se širi ka istoku, donoseći rekordno visoke temperature, upozorenja na opasne vrućine i probleme u saobraćaju i energetskom sistemu.

U Njemačkoj je u petak, u blizini Sarbrikena, preliminarno izmjerena temperatura od 41,3 stepena Celzijusa, što predstavlja novi nacionalni rekord. Njemačka meteorološka služba izdala je upozorenja za gotovo cijelu zemlju, uz prognoze da bi lokalno temperatura mogla dostići i 42 stepena.

Vlasti su pozvale građane da štede vodu, dok meteorolozi upozoravaju da će vrhunac toplotnog talasa biti tokom vikenda.

Teške posljedice bilježe se i u Francuskoj, gdje su tokom toplotnog talasa preminule desetine ljudi. Visoke temperature poremetile su željeznički saobraćaj i proizvodnju električne energije, a u pojedinim područjima zatvorene su škole, otkazani događaji na otvorenom i uvedene dodatne mjere zaštite stanovništva.

Italijansko Ministarstvo zdravlja izdalo je crveno upozorenje za 18 gradova, uključujući Rim, Milano, Veneciju, Torino, Firencu, Bolonju i Đenovu, gdje se očekuju temperature do 39 stepeni.

Zbog ekstremnih vrućina italijanska pjevačica Loredana Berte otkazala je koncert u Bergamu, dok je u Bolcanu zabilježena najtoplija junska noć otkad postoje mjerenja – temperatura nije padala ispod 25,4 stepena.

Probleme izazvane visokim temperaturama bilježi i saobraćaj. Njemački željeznički operater Deutsche Bahn omogućio je putnicima besplatno otkazivanje rezervacija za putovanja na duge relacije zbog opterećenja infrastrukture i povećanog rizika od kvarova na šinama, signalima i nadzemnim vodovima.

U Švajcarskoj i Italiji organizatori velikih javnih događaja prilagodili su programe vremenskim uslovima. U Lozani su postavljene dodatne česme s vodom i pojačane ekipe hitnih službi tokom Parade ponosa, dok je početak manifestacije u Milanu pomjeren za kasnije popodnevne sate kako bi se izbjegle najveće dnevne vrućine.

Naučnici upozoravaju da su ovakvi ekstremni toplotni talasi direktno povezani s klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem, zbog čega su i noćne temperature znatno više nego prije dvije decenije.

Meteorolozi očekuju da će intenzitet vrućina početi da slabi tokom vikenda, kada su u pojedinim djelovima Evrope moguće jake grmljavinske oluje.