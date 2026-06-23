Rekordne temperature koje su zahvatile Evropu već odnose ljudske živote. U Francuskoj se od 18. juna utopilo čak 40 ljudi pokušavajući da pronađu spas od nesnosnih vrućina.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Lana Stošić

Četrdeset ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući da se rashlade i pobjegnu od rekordnih vrućina, rekao je premijer, dok toplotni talas zahvata veliki dio Evrope. Velika Britanija, Italija i Španija takođe su pogođene ekstremnim temperaturama, a rekordne vrućine u pojedinim regionima poremetile su rad škola i saobraćajnih mreža.

Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, zbog čega su ovakvi dugotrajni toplotni talasi sve češći.

Upozorenje na ekstremne vrućine širom Francuske

Veliki dio Francuske nalazi se pod upozorenjem zbog ekstremnih vrućina, a očekuje se da će temperature danas dostići oko 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Meteo Frans. U pojedinim djelovima zapadne Francuske očekuju se temperature i do 43 stepena.

Zemlja je upravo zabilježila najtoplije popodne i noć od početka mjerenja 1947. godine. Čak 54 departmana nalaze se pod crvenim upozorenjem, što su meteorolozi opisali kao nezabilježenu situaciju.

Temperatures are set to climb across Europe on June 22, with a projected 40 degrees Celsius across parts of Francehttps://t.co/pLw5HRoviUpic.twitter.com/RpLIDRh3zH — Reuters (@Reuters)June 22, 2026

Širom Francuske ljudi skaču u kanale i rijeke kako bi se rashladili. Francuska ministarka sporta Marina Ferari izjavila je da razumije potrebu građana da pobjegnu od vrućine, ali je upozorila da treba izbjegavati kupanje na nedozvoljenim i opasnim mjestima.

"Tragična je situacija kada su u pitanju utapanja. Najnoviji podaci pokazuju da je od 18. juna zabilježeno 40 smrtnih slučajeva, uglavnom među mladim ljudima", rekao je francuski premijer Sebastijen Lekornu, uoči hitnog sastanka posvećenog toplotnom talasu.

U Parizu su se građani teško nosili sa nesnosnim vrućinama nakon neprospavanih noći u stanovima koji nisu prilagođeni visokim temperaturama. Neki vozovi su otkazani, uključujući i liniju između Pariza i Brisela. Predstavnici privrede upozoravaju da posledice osjeća i ekonomija.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#caniculepic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret)June 21, 2026

"Francuska trenutno funkcioniše usporeno. Kompanije, koliko god mogu, primjenjuju preporuke za zaštitu zaposlenih", rekao je za BFM TV predsjednik francuskog udruženja poslodavaca MEDEF Patrik Martan.

Na više lokacija u Parizu prodavnice su ostale bez električnih ventilatora zbog naglog skoka potražnje.

Velika Britanija, Italija, Španija i Belgija takođe pogođene toplotnim talasom

Toplotni talas izazvan je vremenskim obrascem poznatim kao "Omega blok", jer ima oblik grčkog slova. U njegovom centru nalazi se masa vrelog vazduha, dok su sa obje strane hladnije vazdušne mase, zbog čega se toplota zadržava i temperature iz dana u dan rastu.

France is enduring a widespread heatwave, with temperatures nearing 40C in parts of the country and forcing tourists and residents to change their routines.pic.twitter.com/nH5DK6HUof — NoComment (@nocomment)June 22, 2026

Klimatske promjene dodatno pojačavaju toplotne talase i oluje, što dovodi do viših temperatura i obilnijih padavina.

U Italiji je Ministarstvo zdravlja izdalo najviši stepen upozorenja za 15 gradova, dok su vlasti ograničile pojedine radne aktivnosti. Kasnije tokom dana očekuju se oluje iznad Alpa i Apenina, praćene obilnim kišama, jakim vjetrom i gradom.

Vrućine su pogodile i Veliku Britaniju. Meteorološka služba predviđa temperature do 37 stepeni u južnoj Engleskoj, što bi moglo da predstavlja novi junski rekord, prije nego što temperature dodatno porastu tokom srijede i četvrtka.

Desetine škola najavile su ranije zatvaranje jer stare školske zgrade nisu prilagođene boravku više od 30 učenika u učionicama tokom velikih vrućina.

Klimatska skloništa

Španska meteorološka agencija izdala je crvena upozorenja širom zemlje, uz prognoze da bi temperature mogle da dostignu i 44 stepena Celzijusa. Upozorenja su usledila nakon što je u ponedeljak u Anduharu izmjereno više od 45 stepeni.

Heatwave continues through southern UK with temperatures climbing to high thirties and potentially forties this week.



The tropical-like weather with high humidity will continue tonight



For more information on the weather warnings https://t.co/bd7pAxO6E7pic.twitter.com/PFyY3FWJzK — Meteored UK (@MeteoredUK)June 23, 2026

Ni noć nije donijela značajnije osveženje. Oko 30 meteoroloških stanica zabilježilo je temperature iznad 25 stepeni i u ranim jutarnjim satima. Madrid je otvorio klimatska skloništa za najugroženije grupe stanovništva, uključujući i beskućnike.

"Ova skloništa pružaju klimatizovan prostor, osnovne obroke, mogućnost tuširanja i mjesto za odmor", rekao je Huan Karlos Areljano iz madridske službe Samur Sosijal.

U Belgiji su visoke temperature primorale jednu osnovnu školu u Tervurenu, u blizini Brisela, da završne ispite preseli u obližnju crkvu.

Prekid saobraćaja

Saobraćajne mreže širom Evrope su pod pritiskom. Britanska kompanija Netvork Rejl upozorila je putnike da putuju samo ukoliko je neophodno, jer se temperature približavaju 39 stepeni, a ograničenja brzine na željeznici mogla bi da izazovu kašnjenja i poremećaje u saobraćaju.

A powerful heatwave is sweeping across Europe, bringing temperatures close to 40°C and prompting widespread health warnings in Spain, Italy, and France.



The soaring temperatures are also taking a severe toll on wildlife.pic.twitter.com/737M9KYuik — Al Jazeera English (@AJEnglish)June 21, 2026

U Londonu su dodatne probleme izazvale noćne grmljavinske oluje, koje su dio istog nestabilnog vremenskog sistema. Poremećaji su zabilježeni i na aerodromu Hitrou.