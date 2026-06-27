Sergej Ivanov je u zenitu karijere bio viđen kao naslednik Putina koji je tada podržao Medvedeva za predsjednika Rusije.

Izvor: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Profimedia

Bivši ruski ministar odbrane i jedan od najuticajnijih ljudi iz najbližeg kruga saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, Sergej Ivanov, je preminuo u 73. godini, ali tu vest nije objavio Kremlj već ruska košarkaška VTB liga, piše ruski portal "Meduza". VTB liga je prva objavila da je Ivanov preminuo jer je bio počasni predsjednik košarkaškog saveza Rusije.

Iz Kremlja je stigla kratka, štura vijest o smrti Ivanova. U poruci Kremlja se navodi da je Putin izrazio saučešće porodici i prijateljima što je izazvalo sumnje u brojnim krugovima u Rusiji.

Vidi opis Agent KGB-a, strah i trepet u Kremlju i nesuđeni vladar Rusije: Ko je bio Sergej Ivanov, Putinov čovjek od poverenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Alexei Druzhinin / Sputnik / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Ko je bio Sergej Ivanov?

Sergej Ivanov je rođen u nekadašnjem Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu. Iz istog grada inače potiče i Vladimir Putin.

Ivanov je nekoliko decenija bio u samom vrhu ruske političke i bezbjednosne "elite". Karijeru je počeo u sovjetskoj obavještajnoj službi, KGB-u, nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Kada je Putin došao na vlast, Ivanov je imenovan za zamjenika direktora Federalne službe bezbjednosti (FSB). Kasnije je postao ministar odbrane, 2001. godine, i ušao je u istoriju kao prvi civil na toj poziciji u modernoj Rusiji.

Nastavio je da dalje gradi svoju političku karijeru. Samo četiri godine kasnije, postao je zamjenik premijera 2005, a 2007. prvi zamjenik premijera ruske vlade.

U to vrijeme je Ivanov važio za jednog od najozbiljnih kandidata da nasledi Putina jednog dana. Ruski ustav tada nije dozvoljavao Putinu i treći uzastopni predsjednički mandat, on se tada odlučio da podrži Dmitrija Medvedeva za predsjednika, dok je Ivanov ostao na vrhu državne vlade kao zamjenik premijera.

Nakon toga je preuzeo poziciju specijalnog predsjedničkog izaslanika za pitanja zaštite životne sredine i transporta. Mnogi politički analitičari su tada to protumačili kao vid degradacije.