Predsjednik SAD poručio da će svaka država koja uvede digitalni porez na američke kompanije biti suočena sa visokim carinama

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zaprijetio je uvođenjem carina od 100 odsto na robu iz svih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je naveo da se ova mjera prije svega odnosi na evropske države koje, prema njegovim tvrdnjama, razmatraju uvođenje novih digitalnih poreza usmjerenih na američke tehnološke kompanije.

„Svaka zemlja koja uvede takav porez odmah će se suočiti sa carinom od 100 odsto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države“, poručio je Tramp.

On je dodao da bi ovom mjerom bili zamijenjeni postojeći trgovinski sporazumi, kao i da će se primjenjivati na sve države koje nastave sa uvođenjem digitalnih poreza.

Iz Evropske komisije saopšteno je da bi eventualne jednostrane mjere Sjedinjenih Američkih Država bile neopravdane, uz upozorenje da bi Evropska unija u tom slučaju „brzo i odlučno reagovala“ kako bi zaštitila svoje interese i regulatornu autonomiju.

Digitalni porezi u pojedinim evropskim državama uvedeni su s ciljem oporezivanja prihoda velikih tehnoloških kompanija, dok Vašington već godinama takve mjere ocjenjuje kao diskriminatorne prema američkim firmama.