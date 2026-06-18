Ukrajinski dronovi su po drugi put ove nedelje pogodili moskovsku rafineriju nafte, dok je Rusija istovremeno ispalila rakete na Kijev, a predsjednik Volodimir Zelenski tražio podršku SAD i Evrope za mirovni sporazum.

Izvor: X screenshot

Moskva je u četvrtak oborila više od pedeset dronova, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanjin na Telegramu, a svjedok Rojtersa video je plamen i stubove dima iznad jugoistočnog okruga Kapotnja, gdje se nalazi moskovska rafinerija.

"Snage protivvazdušne odbrane nastavljaju da odbijaju masovni napad. Nekoliko dronova uspjelo je da stigne do moskovske rafinerije nafte", rekao je Sobjanjin, dodajući da je i tržni centar pretrpio manju štetu.

Snimke dramatičnog napada i gustog dima iznad pogođenog postrojenja objavio je na svom profilu na društvenoj mreži X i Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova.

I thought this deserves its own post.



A lid is blown off the tank by the attack on the Moscow oil refinery.https://t.co/ibupq8ofJcpic.twitter.com/q7qrZikX2Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)June 18, 2026

Ovo je drugi napad za samo nekoliko dana, nakon što je napad dronom u utorak zatvorio rafineriju, rekli su izvori, što je dodatno povećalo već veliku štetu na ruskim energetskim objektima i produbilo krizu snabdijevanja gorivom u zemlji.

Rusija, treći najveći proizvođač nafte na svijetu i glavni izvoznik nafte i goriva, planira da ovog mjeseca uveze gorivo morskim putem kako bi se izborila sa nestašicom benzina nakon široko rasprostranjenih napada ukrajinskih dronova na njene rafinerije, rekli su izvori iz industrije.

More footage of the burning Moscow oil refinery.https://t.co/ibupq8ofJcpic.twitter.com/pPvX7pCoyU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)June 18, 2026

U okolnom Moskovskom regionu, u napadu dronova oštećena je i stambena zgrada visoke spratnice, industrijski objekat i nekoliko privatnih kuća, rekao je regionalni guverner. Aerodrom Šeremetjevo, najprometniji aerodrom u Moskvi, obustavio je letove i evakuisao ljude; neki su potražili sklonište na parkingu, navodi se u saopštenju aerodroma. Ograničenja su kasnije ukinuta.

Kijev pod napadom balističkih raketa

Kijev je bio meta drugog vazdušnog napada ove nedelje tokom noći, nakon što je Rusija ispalila balističke rakete na ukrajinsku prijestonicu, saopštili su gradski zvaničnici.

" Neprijatelj napada prijestonicu balističkim raketama. Ostanite na sigurnim mjestima dok se ne završi vazdušna uzbuna", napisao je Timur Tkačenko, šef kijevske vojne administracije, u objavi na Telegramu u četvrtak ujutru, bez detalja.

Rojtersov svjedok je čuo eksplozije u Kijevu, a vlasti u sjeveroistočnom ukrajinskom gradu Sumi saopštile su da je jedna osoba poginula u napadu dronom. Upozorenja na vazdušne napade izdata su za veći dio ukrajinske teritorije.

Ranije ove nedelje, u velikom ruskom napadu na Kijev ubijeno je 10 ljudi i oštećen hiljadugodišnji manastir koji simbolizuje duhovno i kulturno nasleđe Ukrajine, što je izazvalo osudu evropskih lidera. Rusija je negirala da je ciljala manastir.

Rusija je kasnije u četvrtak objavila da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 555 ukrajinskih dronova iznad više regiona tokom noći, dok je gradonačelnik Moskve rekao da je oboreno oko 180 dronova koji su se kretali ka prijestonici.