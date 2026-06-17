Norveška princeza Mete-Marit uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i nalazi se u fazi oporavka.

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Norveška princeza Mete-Marit uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se od procedure, saopštila je kancelarija kraljevske porodice.

Pedesetdvogodišnjoj supruzi norveškog prijestolonaslednika Hokona dijagnostikovana je plućna fibroza 2018. godine, hronična bolest koja izaziva ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kiseonika.

Univerzitetska bolnica u Oslu potvrdila je 5. juna da je Mete-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja, što joj je, prema procjenama, ostavilo samo godinu dana života bez operacije.

Premijer je pohvalio

"Kao i svi pacijenti kojima je nedavno transplantiran organ, princeza će ostati u bolnici još nekoliko nedelja", rekao je profesor Are Holm iz Univerzitetske bolnice u Oslu u saopštenju koje je objavila palata.

Prijestolonaslednik Hokon je u decembru rekao da je porodica primijetila promjenu u Mete-Maritinom stanju i da joj je sve teže da diše. Premijer Jonas Gar Stere pohvalio je princezu što je otvoreno govorila o svom stanju, rekavši da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih tegoba.

Mete-Marit je imala 25 godina, bila je obična građanka i neudata samohrana majka kada je upoznala Hakona na muzičkom festivalu 1999. godine. To je bio početak neočekivane kraljevske romanse koja je započela uz medijsku pompu i na kraju osvojila većinu javnosti.