Procurilo 14 tačaka navodnog mirovnog sporazuma Amerike i Irana.
Američki predsjednik Donald Tramp je u nedelju 14. juna saopštio da je završen rat na Bliskom istoku između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Portal "Al Arabija" je došao u posjed dokumenta za koji navode da je mirovni sporazum koji bi trebalo da bude potpisan u petak 19. juna u Ženevi u Švajcarskoj.
U ovom sporazumu ima 14 tačaka. To su:
- Nakon potpisivanja sporazuma, proglašava se trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban
- Iran i Sjedinjene Države se obavezuju da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet
- Obavezuju se obje zemlje da će konačan sporazum postići u roku od 60 dana
- Po potpisivanju sporazuma se odmah ukida pomorska blokada iranskih luka i obnavlja se saobraćaj najviše u roku do 30 dana
- Iran oslobađa slobodan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz
- Sjedinjene Države će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara uz pomoć saveznika
- Sjedinjene Države će ukinuti sve primarne i sekundarne sankcije Iranu
- Iran se obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje
- Do konačnog sporazuma će se održati status kvo - Iran u nuklearnom programu, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije
- Sjedinjene Države će izdavati izuzeća za izvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata
- Sjedinjene Države će odmrznuti zamrznuta sredstva Irana i staviće im na raspolaganje za korišćenje u cilju obnove države
- Obje zemlje uspostavljaju zajednički mehanizam za sprovođenje poštovanja mirovnog sporazuma
- Nakon potpisivanja ovog memoranduma, pokreću se pregovori za konačan završetak sukoba
- Konačni sporazum biće odobren putem rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija