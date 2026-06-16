Ruski umjetnik i karikaturista Semjon Skrepetski, poznat po satiričnim radovima u kojima je kritikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina, ubijen je juče u istočnoj Poljskoj. Poljski mediji navode da okolnosti zločina ukazuju na moguće ciljano ubistvo.

Izvor: X/NEXTA/Printscreen

Prema navodima poljskih medija, 44-godišnji ruski državljanin, koji je živio u gradu Bjala Podlaska blizu granice sa Bjelorusijom, upucan je u ponedeljak ujutru na ulici nedaleko od centra grada.

Policija je saopštila da je muškarac zadobio teške povrede od vatrenog oružja i da je kasnije preminuo. Napadač, ili više njih, pobjegli su sa mjesta zločina.

Iako je jedna poljska televizija objavila da je bjeloruski državljanin priveden nedaleko od konzulata Bjelorusije u Bjaloj Podlaskoj, vlasti za sada nisu zvanično potvrdile hapšenje.

Istraga u toku

Ubistvo se dogodilo u trenutku pojačanih tenzija između Poljske i Rusije.

Varšava je više puta optuživala Moskvu i njenog saveznika Bjelorusiju za sprovođenje hibridnih operacija protiv Poljske, uključujući sajber napade, pokušaje sabotaže, kampanje dezinformacija i migrantski pritisak na istočnoj granici Evropske unije.

Poljsko tužilaštvo i policija pokrenuli su istragu, a više informacija očekuje se narednih dana. Za sada nema javno dostupnih dokaza koji bi pucnjavu direktno povezali sa ruskim državnim strukturama.

Portparol policije Andžej Fijolek izjavio je da okolnosti ukazuju na ciljano ubistvo.

"Ako neko na ulici priđe određenoj osobi i ispali hice, sve ukazuje na to da je postojala namjera da je ubije", rekao je Fijolek.

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov



The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through…pic.twitter.com/M6HatZf7bZ — NEXTA (@nexta_tv)June 15, 2026

Kritičar Kremlja

Poljske televizije TVN i wPolsce24 navode da je Skrepetski bio umjetnik čije su satirične karikature često bile usmjerene protiv Vladimira Putina, čečenskog lidera Ramzana Kadirova i drugih osoba povezanih sa ruskim vlastima.

Prema tim navodima, Rusiju je napustio 2021. godine zbog straha od političkog progona.

Samo nekoliko dana prije smrti učestvovao je na protestu ispred ruske ambasade u Berlinu. Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako drži umjetnički rad na kojem je prikazan sovjetski lider Josif Staljin kako hrani malog Putina.

Sumnje na političku pozadinu

Poslednjih godina poljske vlasti privele su više osoba osumnjičenih za špijunažu u korist Rusije i Bjelorusije, dok su bezbjednosne službe više puta upozoravale na aktivnosti ruskih obavještajnih struktura u centralnoj Evropi.

Ukoliko se potvrdi da je riječ o ciljanom ubistvu umjetnika i kritičara Kremlja koji je živio u egzilu, slučaj bi mogao da izazove poređenja sa ranijim napadima na ruske disidente, novinare i protivnike vlasti u Rusiji i inostranstvu.

Među najpoznatijim slučajevima je ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske 2006. godine, koja je godinama kritikovala Kremlj i rat u Čečeniji.

Dodatnu osjetljivost ovom slučaju daje činjenica da se dogodio u blizini granice sa Bjelorusijom, u trenutku kada su poljske bezbjednosne službe već u stanju pojačane pripravnosti zbog aktivnosti Rusije i Bjelorusije u regionu.

(Index.hr/Mondo)