Najveća rafinerija nafte u Moskovskoj oblasti našla se na direktnom udaru Kijeva, a gradonačelnik Sergej Sobjanjin potvrdio je da su hitne službe na terenu.

Izvor: x/printscreen

Ukrajinski napad dronom oštetio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu ruskog Gaspromnjefta (SIBN.MM), otvara se nova kartica, rekao je u utorak gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"Nije bilo žrtava. Hitne službe rade na licu mjesta", napisao je Sobjanjin na Telegramu. Sobjanjin nije rekao da li je rad rafinerije pogođen.

Fabrika, najveća u Moskovskoj oblasti, preradila je 11,6 miliona tona nafte, proizvela 2,9 miliona tona benzina i 3,2 miliona tona dizela u 2024. godini, piše "Rojters".

Broj napada dronova na ruske rafinerije udvostručio se od početka 2026. godine, što je dovelo do potpunog ili delimičnog obustavljanja prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, prema zvaničnim podacima, društvenim mrežama i proračunima Rojtersa.

Rafinerija Gazpromnjefta opslužuje Moskovsku oblast, koja do sada nije bila među desetak ruskih regiona gde je došlo do prekida u snabdijevanju.