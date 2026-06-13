Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da je sporazum sa Ukrajinom o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao zvaničan. Kako je naveo, sprovođenje dogovora biće dio obaveza koje Kijev mora da ispuni na putu ka Evropskoj uniji.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Sporazum između Mađarske i Ukrajine o obrazovnim, kulturnim i jezičkim pravima Mađara u Zakarpatju postao je i zvaničan, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na svom Fejsbuk nalogu, prenio je Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ukrajinska strana je pristala da ispuni sve tačke sporazuma u zvaničnom protokolu i uvrstila je taj sporazum u ukrajinski akcioni plan EU o etničkim manjinama. Uspjeli smo da riješimo ovo pitanje za samo nekoliko nedelja, što Orbanova vlada nije uspjela za deset godina", izjavio je mađarski premijer, prenosi agencija MTI.

Mađar je ocijenio da je sporazum "još jedan ogroman korak ka garantovanju jezičkih, obrazovnih, kulturnih i političkih prava zakarpatskih Mađara" i ukazao da je raniji sporazum postignut na nivou eksperata sada odobren i na političkom nivou.

Mađar je naveo da je odluka Ukrajine da uključi ovaj sporazuma u akcioni plan EU značila da je ispunjavanje obaveza u vezi sa rešavanjem pitanja prava zakarpatskih Mađara sada postalo dio evropske agende i očekivanje EU.

On je dodao da će Evropska komisija i Evropski savet pratiti sprovođenje ovog sporazuma i dodao da ukoliko Ukrajina ne ispuni svoje obaveze na vrijeme neće moći da nastavi proces pristupanja Evropskoj uniji.